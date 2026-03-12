我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鎖喉荷莫茲伊朗水雷揭密 為何成為美海軍二戰後最大剋星？

39歲網紅深夜直播突猝逝 鏡頭前喊「一句」病發過程僅10分鐘

政院拚7月調增6大社福津貼23.5% 估89萬人受惠

黃婉婷／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院會今天拍板提高「6大生活津貼（補助）」。(行政院提供)
行政院會今天拍板提高「6大生活津貼（補助）」。(行政院提供)

台灣行政院會今天拍板「6大生活津貼（補助）調整規劃」，提高身障者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶的家庭、兒童、就學等生活補助給付達23.5％，並加強照顧弱勢兒少，補助金額調升到至少每月5000元(台幣，下同，約157美元)，預計89萬人受惠，力拚今年7月上路。

現行6大社福津貼（補助）機制，調整金額為每4年依消費者物價指數（CPI）成長指數調整、依社會及經濟發展狀況不定期加發；此外，自今年起至明年1月，也將依據「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，每月加發500元至1000元不等。

衛福部今赴行政院會報告「6大生活津貼（補助）調整規劃」，將全面調增6大生活津貼（補助）23.5%，每月最高可增加4789元，且加強兒少扶助每月最低補助5000元，除了現有4年一次定期調整機制外，也增加每2年期中檢討CPI調增情形，成長率達3%即調整補助。

為配合老農津貼及國民年金修法實施日期同步實施，衛福部盼國會能支持，使津貼調升同時在7月上路，所增加之經費由中央全額負擔，8項社福津貼預計可照顧318萬人。

加計因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」加發金額後，以及此次調增23.5％給付金額，估計低收入戶家庭生活補助從8429元至2萬5168元；低收入戶兒童生活補助5000元至1萬237元；低收入戶就學生活補助8429元。

身心障礙者生活補助調整，最高金額為每月5000元至1萬1713元；中低收入老人生活津貼5142元至1萬286元；弱勢兒童及少年生活扶助5000元。

自6月起算，今年中央負擔總經費244.4億元，增加的65.0億元將採追加預算因應，明年則為335.6億元，相關調增經費由中央全額負擔。

世報陪您半世紀

上一則

台灣球迷成田機場失控 網酸：謝謝讓世界看見台灣

下一則

卓榮泰：台美ART應對301調查 台方已取得相對有利地位

延伸閱讀

數百萬人申報加班費免稅 專家：恐面臨1錯誤風險

數百萬人申報加班費免稅 專家：恐面臨1錯誤風險
HAVP租房補助券啟動 民代籲擴大規模

HAVP租房補助券啟動 民代籲擴大規模
房價太高 某些地區年收入20萬也可獲補助

房價太高 某些地區年收入20萬也可獲補助
兩會／人大代表：建議3孩家庭每月補助5000元至孩子3歲

兩會／人大代表：建議3孩家庭每月補助5000元至孩子3歲

熱門新聞

圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／本報系資料照

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

2026-03-07 15:11
中國大陸國台辦4日在北京舉行例行新聞發佈會，發言人張晗就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 (中新社)

賴清德稱「大陸」 國台辦：兩岸一家人

2026-03-04 21:04
先前中國在台灣周邊軍演，台方F-16戰機拍下解放軍殲十六戰機的畫面。(圖／台國防部提供)

解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？

2026-03-08 14:51
美國國防部前官員胡振東。中央社

胡振東：中國具摧毀美國能力 印太不會出現戰力真空

2026-03-05 15:11
行政院長卓榮泰7日清晨搭乘華航編號B-18122的空中巴士A321neo客機，由空軍松指部飛往東京。圖為該飛機的資料照。（本報資料照片）

卓榮泰「私人行程」包機赴日看經典賽 不排除會日政要 費用誰埋單？

2026-03-07 21:47
由於伊朗遭受美以空襲，衝突升級導致空域關閉，各國航班紛紛取消，數以萬計民眾受困機場。圖為3日首架來自中東的阿聯酋航空客機3日降落德國法蘭克福，旅客表情如釋重負。歐新社

3天逃離中東戰火 台灣遊客：慎選旅行社比政府可靠

2026-03-06 15:13

超人氣

更多 >
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事