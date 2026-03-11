我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把斬首行動當萬靈丹？紐時：美政府誤判伊朗反擊 官員不敢直諫川普

經典賽/遭義大利8：6爆冷擊敗 美國隊出現淘汰可能

李泰興接北市副市長 詹為元：看中「這點」有關

記者邱書昱／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
原任秘書長的李泰興(右)升任台北市副市長。(記者余承翰／攝影)
原任秘書長的李泰興(右)升任台北市副市長。(記者余承翰／攝影)

台北市政府今(11)日發布人事任命，原任秘書長的李泰興升任副市長，原任副秘書長的王玉芬升任秘書長。北市議員詹為元認為，這一波的副市長跟秘書長的任命，可以看得出蔣市長從健全北市市政平衡發展的角度來考量。以市政出發沒有過多的政治任命，以及政治意識形態的對立。先說結論，這絕對是台北市民之福。

詹為元認為，李泰興任副市長具有財政背景，之所以選擇他擔任台北市副市長，認為跟新的財劃法遲遲無法落實，以及面對未來新的統籌分配款該如何使用、分配有關。

他說，李泰興過去擔任秘書長的任內就熟稔各局處的政務，面對目前中央不穩定的統籌分配財政來源，一個財政背景出生的副市長，當然更能恪守財政紀律，也更清楚知道台北市財政的收支使用目的。

在未來當中央不擋之後，在新的統籌分配款分配初期，記能守成，也能進取，對未來的台北市財政的劃分打下一個良好的基礎。

詹為元說，而王玉芬秘書長是都發體系出生，對城市規劃十分有見解。台北市現在最大問題就是老舊建物的都更問題，這也是蔣萬安市長上任之後的首要任務。尤其秘書長幕僚單位出發，指揮引導不同的局處單位，加速整體的都市規畫，不是只有發展，還有文化、交通及觀光等，這些都是需要統合性的思考。

另外，他說，林士斌具有工程專業背景，擔任副秘書長，也能持續銜接李四川副市長的工務政策的規畫，穩定台北市公共建設的發展。而輝達落腳在士林區，所以士林區長的角色就變得吃重，除了負責幫忙協調之外，也要具有國際觀。

詹為元認為，或許名單上不是一般民眾熟知的人物，但每一位都是扎扎實實的從基層公務體系出發，經過千錘百鍊一路上努力，最後擔任到目前這個位置。

國民黨北市議員詹為元。(本報資料照片)
國民黨北市議員詹為元。(本報資料照片)

世報陪您半世紀

蔣萬安

上一則

不滿POP Mart店員 男用20萬元現金砸櫃檯嗆：幫北京人打工而已

下一則

大陸女子想偷渡到澳洲 找上台女香港轉機「交接身分」

延伸閱讀

全力拚新北市長...蔣萬安歡送成爆料大會 李四川：努力共創雙北市政

全力拚新北市長...蔣萬安歡送成爆料大會 李四川：努力共創雙北市政
市府缺錢考慮擴大路邊停車收費 曼哈頓區長支持

市府缺錢考慮擴大路邊停車收費 曼哈頓區長支持
填補預算缺口 紐約市府正考慮擴大路邊停車收費

填補預算缺口 紐約市府正考慮擴大路邊停車收費

卓榮泰被點名戰北市 趙少康：選不上代表施政有問題

卓榮泰被點名戰北市 趙少康：選不上代表施政有問題

熱門新聞

圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／本報系資料照

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

2026-03-07 15:11
中國大陸國台辦4日在北京舉行例行新聞發佈會，發言人張晗就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 (中新社)

賴清德稱「大陸」 國台辦：兩岸一家人

2026-03-04 21:04
先前中國在台灣周邊軍演，台方F-16戰機拍下解放軍殲十六戰機的畫面。(圖／台國防部提供)

解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？

2026-03-08 14:51
美國國防部前官員胡振東。中央社

胡振東：中國具摧毀美國能力 印太不會出現戰力真空

2026-03-05 15:11
行政院長卓榮泰7日清晨搭乘華航編號B-18122的空中巴士A321neo客機，由空軍松指部飛往東京。圖為該飛機的資料照。（本報資料照片）

卓榮泰「私人行程」包機赴日看經典賽 不排除會日政要 費用誰埋單？

2026-03-07 21:47
阿聯酋航空EK-366班機4日暫時復航，下午搭載275名台灣民眾及226名外籍人士，共501名旅客返台，台交通部觀光署副署長黃荷婷（前左）、桃機公司董事長楊偉甫（前左2）等人到場接機，並準備蘋果酥送給機組員與旅客，象徵「平安回家」。中央社

美伊開戰首架杜拜班機抵台 旅客開心接機者泣不成聲

2026-03-04 10:38

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法

今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法
「大又美」大退稅 調查：36%打算先還債 13%會存起來

「大又美」大退稅 調查：36%打算先還債 13%會存起來
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶