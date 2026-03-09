我的頻道

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

華郵：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

答覆包機事件舌戰藍委 卓榮泰：開銷自付都有單據 僅中共跟你們在生氣

記者李成蔭／台北報導
行政院長卓榮泰（中）赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）台捷大戰，替中華代表隊加油，在野質疑公器私用，卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，與運動部長李洋（左）、外交部長林佳龍（右）上台說明。(記者胡經周／攝影)
行政院長卓榮泰（中）赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）台捷大戰，替中華代表隊加油，在野質疑公器私用，卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，與運動部長李洋（左）、外交部長林佳龍（右）上台說明。(記者胡經周／攝影)

行政院長卓榮泰包機還從松指部起飛引爭議，國防部今(10)解釋確實可以；卓閣答詢時表示，如今看到大家在找問題，更證明他當初請求松指部是對的，否則恐連成行都有問題。國民黨立委王鴻薇批評，卓閣此行爭議多，當然有責任要解釋；卓閣反嗆「只有中國共產黨跟你們在生氣」。

卓榮泰包機赴日引發爭議，王鴻薇今天質詢請卓揆澄清，但還沒開始，就遭卓揆反嗆「是妳要澄清」；王鴻薇反嗆，那就請行政院趕快公布單據，杜悠悠之口。

雙方在過程中不斷對嗆，各執一詞，王鴻薇緊接請國防部長顧立雄說明，外界都質疑為何私人航班可從松指部起飛，還致電松指部確認，松指部回應「不要亂問，新聞不要相信」，松指部沒辦法提供私人包機起飛。

顧立雄回應，這就是華航班機，按照國防部跟民航局相關協議，的確可以從松指部起飛，因為松山機場就是「軍民合用機場」，民航局認為有需要，就可以來要求，而起降作業都還是民航局來負責。

行政院長卓榮泰（左）包機赴日引發爭議，國民黨立委王鴻薇（右）今天質詢請卓揆澄清。...
行政院長卓榮泰（左）包機赴日引發爭議，國民黨立委王鴻薇（右）今天質詢請卓揆澄清。圖／取自UDN TV

卓榮泰表示，王鴻薇已經聽到答案了，但他要說明他這次去日本是多麼小心謹慎，即便私人行程，還是不想節外生枝，一切都非常審慎。如果看到如今事後現象，大家在這找問題，更證明他當初請求松指部是對的；因為經過松山機場，新聞出了，可能連成行都有問題，況且他那麼早的班機，也不想去影響正常航班。

王鴻薇批評，卓榮泰這趟赴日行程引起這麼多質疑，當然有責任對外界解釋質疑；卓揆反嗆「只有中國共產黨跟你們在生氣」。王鴻薇抨擊「我就知道，為納稅人把關又要被講中共同路人？」卓揆回應，他飛機、遊覽車、門票等所有開銷都自付、都有單據。

雙方爭執不斷，也導致質詢被打斷，王鴻薇向立法院長韓國瑜反映。韓國瑜呼籲，大家要相互尊重、理性溝通、政策對話；他並向卓榮泰說，「我被叫韓國輸，我都沒生氣，請院長...」，卓揆馬上說，韓國輸，大家都很高興。

行政院長卓榮泰7日包機從松指部起飛赴日，遭質疑公器私用；卓閣今答詢時表示，如今看...
行政院長卓榮泰7日包機從松指部起飛赴日，遭質疑公器私用；卓閣今答詢時表示，如今看到大家在找問題，更證明他當初請求松指部是對的。圖為卓赴北車觀看8日中華隊出戰韓國隊賽事。（中央社）

王鴻薇表示，卓揆就是自己心虛先攻擊人，隨後結束包機話題，質詢戰爭及能源議題，但卓揆保持笑容；王鴻薇批評「還笑得出來？」卓揆反嗆「我在笑你換題目啦。」雙方緊接進入能源及油價議題。

韓國瑜 國防部 卓榮泰

