全力拚新北市長...蔣萬安歡送成爆料大會 李四川：努力共創雙北市政

快訊

記者林麗玉／台北報導
北市副市長李四川今最後上班日，明正式投入新北市長選舉。市長蔣萬安與市府同仁今幫李四川舉辦歡送會。（北市府提供）
北市副市長李四川今天（9日）最後上班日，明正式投入新北市長選舉。市長蔣萬安與市府同仁今幫李四川舉辦歡送會。蔣借用李招牌歌「連杯酒」的一句歌詞「咱逗陣就是福氣喔！」李也回應蔣「雙北合作是送我最好禮物，我一定帶著這個禮物，好好努力，共創雙北市政。」

李四川今天主持完都委會後，最後一個在北市府的行程就是同仁為他舉辦的歡送會。現場儘管離情依依，不過充滿祝福。蔣送李三項禮物，包括寫有「四載躬親固北基、川流眾志拓新城」的中堂；還有輝達契約書與權狀的特製悠遊卡；還有第三件禮物就是一件藍灰色西裝，蔣還親自為李穿上，並給予一個大大擁抱。還有一件寫有「馬到成功」的神秘禮物，不僅是一句祝福，也是對李副未來的期待。

蔣萬安還自爆一個兩人的小秘密，李四川與他家三寶是同一天生日，所以被問李四川的特色，他就想到家裡三寶非常聰明，極度聰明；蔣還提到，李是一位非常溫暖的人，前年他有一次腰扭傷，李會私下拿藥給他，而且很有效，這就是老經驗，不簡單。

蔣萬安也開玩笑說，後來想想，「李副對我，比我太太對我還好，我腰扭傷太太只丟給我一個熱敷袋....。」

對於蔣萬安、市府同仁滿滿的祝福，李四川也直言感動。李致詞提到，回到市府三年多，他跟市府同仁相處真的很愉快，當年基泰大直發生因施工塌陷，他就跟公務員說「沒有關係，好的時候不用看的太好，壞的也不用看得太壞」，現在大稻埕碼頭已如他所願突破法令，進行淡水河岸改造，現在唯獨希望同仁能在北士科那條河邊重點樹、還有要在基隆河種一千棵櫻花。

「走過一定會留下痕跡」，李四川說，希望往後台北隊繼續在市長蔣萬安領導下，創造更好成績，至於他，明天就要到另外一個環境，他說「離開最主要目的，是為了雙北好」，延續市長蔣萬安先前說「雙北合作是送我最好禮物」，他一定會帶著這個禮物，好好努力，共同創造雙北所有市政。

