柯文哲想參加兒子在日博士畢業典禮 今遞狀聲請暫時解除限境

快訊

記者王聖藜／台北報導
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)
台灣民眾黨前主席柯文哲因京華城等案件交保後科技監控併限制出境出海，柯的長子柯傅堯日本東京大學博士班畢業典禮將在本月24日舉行，柯有意參加，今向台北地院遞狀聲請解除限制出境出海3日，法院收狀後評議。

柯文哲委託辯護律師蕭奕弘、民眾黨發言人陳智菡向法院遞狀，聲請3月23到25日暫時解除限制出境出海處分。

蕭奕弘說，柯文哲現在無再多資力提供保證金擔保，也不想麻煩別人擔任保人，一切等法院裁定結果再說；陳智菡說，實務上多有責付後解除限境處分，看法官如何決定；依慣例，合議庭會徵詢檢方意見後作出裁定。

柯文哲的聲請狀檢附東京大學電子郵件邀請函副本。聲請狀指出，柯的長子柯傅堯已完成日本東京大學系統創新工程研究所博士學位，學校將於2026年3月24日舉行學位授予儀式，柯文哲身為柯傅堯的家屬，被邀請到場觀禮。柯文哲出席長子人生中僅此一次的博士學位授與儀式，具有身分上之唯一性與不可替代性。

柯文哲身為台灣民眾黨創黨主席，民眾黨為我國目前重要的第三勢力，承載眾多支持者的期待，柯文哲更肩負政黨存續與發展之重任，如有任何棄保潛逸之舉，將導致一手創立之政黨陷於瓦解危機，因此，絕無藉此短暫出國行程而拋棄黨內同志與支持群眾的可能。請法院考量上情、兼顧家庭人倫、人權保障及刑事程序的順利進行，准予暫時解除柯文哲2026年3月23日至25日止的限制出境、出海處分。

事實上，柯文哲的妻子陳佩琪日前接受廣播節目專訪時即透露，柯傅堯從日本東京大學博士班畢業，本月24日將舉行畢業典禮，將循正常程序向法院聲請解除限制出境，讓柯文哲有機會參加。

陳佩琪還表示，柯傅堯在東京大學念書2年多，2025年10月論文通過後就畢業，但把畢業典禮延後到今年，就是要看柯文哲是否有機會能參加；她說，日本教授寫信問她兒子，不是要參加畢業典禮嗎，但因柯文哲有法律上的問題，要看能不能向法院聲請出國。

李貞秀爭議 柯文哲曝民眾黨內部民調逾半不支持中配立委

陳佩琪被問「主臥大床有沒有人來睡過？」柯文哲批惡檢

被告身分北檢出庭 黃國昌：不畏懼追殺、民進黨司法改革淪笑話

台九合一選舉「藍白合」會前會敲定 3月13日推共同政見

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

