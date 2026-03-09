與鄭麗文路線不同？盧秀燕先訪美：大家意見多元、但可以溝通

台中市長盧秀燕今天說明赴美行程。(記者陳秋雲／攝影)

台灣台中市長盧秀燕即將展開為期11天的訪美行程，政壇出現高度政治解讀。國民黨內部近期討論兩岸與對美關係路線時，出現「先訪中、再訪美」的主張，但盧秀燕選擇3月率先訪美，被視為強化「親美訊號」。盧秀燕今天表示，大家意見可以多元，但是可以溝通，「最重要國家、中華民國 、台灣，我們的權益與方向是一致的」。

台中市政府今天公布行程，此行自3月11日至3月21日，將走訪美國多個城市。首站前往美國大波士頓地區。3月11日至13日期間，將拜會姐妹市曼徹斯特市市政府，並參訪麻省理工學院 ，了解當地科技與創新發展。同時也將拜會駐紐約台北經濟文化辦事處相關單位，並與大波士頓地區地方政府及僑界人士交流。

3月14日至16日行程將轉往大紐約地區。期間除拜會紐約中華公所外，也將前往哥倫布公園向國父銅像獻花致敬，並與大紐約地區僑界互動。此外，盧秀燕將參訪交通建設相關博物館，以及新澤西州人工智慧 創新機構NJ AI Hub 與HELIX創新園區，了解人工智慧與科技產業發展。

3月17日至18日，盧秀燕將前往大華府地區，拜會馬里蘭州州政府，並出席北美台商會聯合總會「三合一綠色通道」合作備忘錄簽署儀式。此外，也將與大華府地區僑界座談，並拜會美國聯邦眾議院議員，持續推動城市外交與經貿合作。

最後一站為3月19日前往大西雅圖地區，拜會西雅圖市市政府，並與姐妹市塔可瑪市市政府交流。結束行程後，盧秀燕將於西雅圖塔可瑪機場搭機返台，預計3月21日返抵台灣。

盧秀燕此行備受矚目，出訪前先夜宴國民黨青壯派立委，並邀產業界代表開座談會，蒐集關稅、軍購等議題的意見。媒體詢問「此行是否有跟國民黨主席鄭麗文交換意見？」不過盧秀燕並未正面回應，她說，此行很重要，她各方蒐集意見，到美國也會聆聽美方觀點，希望對彼此了解、互信合作有幫助。

媒體追問盧秀燕「此次訪美與國民黨內部路線上有無分歧？」盧秀燕說，國民黨是民主政黨，大家意見可以多元，但是可以溝通，「最重要國家、中華民國、台灣，我們的權益與方向是一致的」。