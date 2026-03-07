卓榮泰「私人行程」包機赴日看經典賽 不排除會日政要 費用誰埋單？

我的頻道

記者李人岳甘芝萁／台北8日電
世界棒球經典賽台灣對捷克比賽，行政院長卓榮泰（中）被台灣球迷目擊親赴現場看球，一起高喊「Team Taiwan」。（中央社）
世界棒球經典賽台灣對捷克比賽，行政院長卓榮泰（中）被台灣球迷目擊親赴現場看球，一起高喊「Team Taiwan」。（中央社）

世界棒球經典賽Ｃ組預賽，中華隊昨對上捷克，以14比0提前結束拿下首勝。行政院長卓榮泰搭乘華航包機，旋風現身東京巨蛋球場觀賽，創下中華民國與日本1972年斷交以來，現任閣揆赴日首例。行政院表示，這是卓揆私人行程，趁假日當天來回，其餘沒有評論。

據指出，卓榮泰昨日上午抵達日本，在駐日代表李逸洋和運動部長李洋陪同下，前往東京巨蛋觀賽。不只被民眾巧遇，在台灣媒體轉播畫面中，卓榮泰頭戴有「Team Taiwan」字樣的棒球帽，由李逸洋、中職會長蔡其昌及李洋等人陪同坐在觀眾席，賽後和熱情球迷擊掌和握手致意。

據本報系掌握，卓榮泰此次赴日，並未搭乘航空公司一般班機，而是華航專派包機執飛。註冊編號Ｂ─18122的空中巴士A321-neo客機擔任此次航班，前天晚間即由桃園機場飛抵松山機場待命，昨日清晨6時許，以華航CI─1888班機編號，由空軍松指部專機停機坪出發飛往東京，於當地時間上午9時30分抵達羽田機場。

卓榮泰觀賞完台捷大戰後，晚間搭乘CI─1889專機，於當地時間7時36分（台北時間6時36分）起飛，台北時間晚間9時46分返抵松山機場，同樣停在松指部專機停機坪。扣除觀賽時間，還在東京多停留近5個小時，不排除在這段期間會晤日方政要。

行政院長卓榮泰7日清晨搭乘華航編號B-18122的空中巴士A321neo客機，由...
行政院長卓榮泰7日清晨搭乘華航編號B-18122的空中巴士A321neo客機，由空軍松指部飛往東京。圖為該飛機的資料照。（本報資料照片）

1994年10月廣島亞運期間，時任行政院副院長徐立德曾以中華亞運代表團總領隊的身分，參加開幕典禮等一系列活動。賴清德總統擔任副總統時，曾經於2022年7月赴日參加已故首相安倍晉三的喪禮。日方證實此事，但指賴清德是以私人身分到訪。

針對卓榮泰訪日看球賽，行政院相關人士透露，這是卓揆私人行程，假日當日來回，沒有其他進一步評論。據了解，台與日方達成默契，將不會對外說明卓榮泰的旋風式日本行程。

卓榮泰昨晚返台，今天上午10時30分將出席中華電信在台北車站舉辦的世界棒球經典賽公播應援活動，與民眾共同欣賞台韓大戰。

對於卓榮泰搭乘包機前往東京，華航沒有回應。據了解，包機一架A321neo客機約150萬元到200萬元台幣(約4.7萬到6.3萬美元)。

至於這趟包機費用為何、由誰埋單，至截稿前，行政院沒有回應。

日本 卓榮泰 華航

經典賽／柳賢振取代郭彬先發有原因 韓媒坦言不敵日本在預料中
經典賽／捷克0比14不敵台灣 捷教練：體會台灣戰日本感受
林襄、峮峮席捲經典賽 登日媒「版面超大」輾壓大谷翔平
經典賽／王貞治現身觀察中華隊練球 大批台日球迷湧進東京巨蛋

