快訊

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

新聞評論／用嘴護僑 舉標語送紅包更顯涼薄

聯合新聞網「重磅快評」
中東戰火導致多國領空關閉，4日下午阿聯酋暫時復航，搭載501名旅客自杜拜返台。（本報資料照片）
中東爆發戰事，各國忙撤僑之際，外交部長林佳龍表示會做海外台胞「最堅實的後盾」，但次長吳志中卻說「多數僑胞認為留在當地比較安全；被國人罵爆後，閣揆卓榮泰才作出裁示，提供專車安排國人前往領空開放鄰國。連日兩批國人返台，官員手持「平安歸國」標語接機，又是送紅包壓驚，這種慢半拍的表演，就免了吧！      

日前美以聯軍對伊朗發起大規模空襲，伊朗反擊，杜拜等機場癱瘓，有受困在杜哈的國人指稱，曾聯繫外交部求援但未見作為，只好自救包車赴鄰國轉機回台；同時，中國大陸則說台灣人可持台胞證登記撤離，因此有民眾批「在危險國度時，你才會感慨，拿台灣護照還不如台胞證」；綠委莊瑞雄則回應，拿台胞證跟台灣護照在戰爭當中互比，沒有必要。

中國大陸的確吃了民進黨政府的豆腐，但機會卻是民進黨自己雙手奉上。在中東戰事爆發後，截至3月2日，陸方已有逾3000公民撤離，台灣則僅協助兩名滯留以色列的台灣民眾抵達約旦，整個政府似乎仍在放假中。

即使二二八連假收假，外交部長也只是信心喊話，次長更說多數僑胞認為留在當地比較安全，無視大陸及泰國、日本、美國等國陸續撤僑，而是「請僑胞在最安全的情況下留在當地，等到空域開放再適當離開」。

官員這種應變根本是只出一張嘴，難怪被罵爆。民眾的腦海裡不禁湧現去年光復洪災發生之前，中央官員對洪災應變是「頂多水淹過就算了」、「建議垂直避難」，既視感無比強烈。

直到戰事發生第5天，行政院長卓榮泰才召集官員連開二場會議，除要求滾動檢討金融市場變化，也請外交部主動聯繫仍在中東地區的國人，提供包括安排專車前往領空開放鄰國等協助。

最奇特的是，政府對中東戰事的處置應變被罵慢半拍，卓榮泰還能「感謝」外交部及交通部持續掌握目前滯留中東地區國人情形及護僑作為；卓揆更細心提醒外交部，要透過「旅外國人動態登錄網頁」系統，聯繫仍在中東地區的國人、提供必要協助，這才換來外交部翌日宣布駐杜拜辦事處啟動免費專車。

看來，這次民進黨政府最具體的護僑措施就是提供自阿聯前往阿曼的免費專車。從杜拜及阿布達比出發前往阿曼首都馬斯開特的車程約8小時，一般叫價幾百到一千多迪拉姆（1阿聯迪拉姆等於8.63台幣），對滯留中東的國人來說，不能說是無感，但時間實在來得太慢了，何況今天杜拜機場部分航班已經恢復。也讓官方在機場刻意營造的溫暖，反因官員應變遲緩及作為消極而顯得涼薄。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

世報陪您半世紀

卓榮泰 杜拜

台「舉重精靈」被控家暴 掌摑前女友還腳踹胸腹判拘役

賴清德上月看台日交流賽 維安人員竟偷拿6簽名球 遭送辦

