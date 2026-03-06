新聞眼／卓榮泰不副署 靈感來自賴清德

行政院院長卓榮泰決定不副署衛星廣播電視法等修法，在野批嚴重傷害憲政。（本報資料照片）

總統賴清德 新春邀五院首長茶敘，行政院長卓榮泰 4日一口氣宣布「不副署」立法院三讀通過的衛廣法等三法案，綠營一片歡呼，在野則大罵執政黨「不會執政，卻很會亂政」，有學者更感嘆不知道怎麼教副署權了。其實卓榮泰是學法的，但操作憲政衝突的靈感卻是來自學醫的賴清德，而且發揚光大，連被賴趕下台的柯建銘也要盛讚卓是「中華民國有史以來最穩定的行政院長」。

立院1月三讀通過衛星廣播電視法、黨產條例、立法院組織法等三項修法。政院4日表示，三項修法內容皆「嚴重悖離憲法原則」，甚至「無視既有司法判決、為特定個案量身打造、推翻司法院大法官釋憲結果」，行政院長卓榮泰決定「不予副署」。

除了衛星廣播電視法等三法，卓榮泰之前也針對財劃法修正條文及眷改條例不副署，若要論違憲，卓榮泰已屬「連續犯」；之前財劃法還有提覆議、釋憲，眷改條例就「省略」、直接宣布不副署。4日一口氣宣布不副署衛星廣播電視法等三法，顯有「情節加重」之嫌。

行政院對不副署三項法案振振有辭。先不論黨產條例、衛廣法修法在委員會均經過充分討論，部分條文亦是在三黨團有共識、NCC列席官員同意的情況下通過，且立法院組織法起初也有綠委支持「增加助理福利與薪資」；行政院全部翻桌，不僅凌駕立法權，更打臉民進黨團及主管官員。

卓榮泰把行政權極大化以對抗立法權，任內提出八次覆議全遭否決，已締造憲政空前紀錄，兩次釋憲也因大法官人數未達評議門檻而停擺，但都是在憲政規範內進行對抗；這次又用不副署當政治對抗武器，不但悖離自己的法學素養，連學者都要上網「求救」到底該如何解釋行政院長的副署權？不論從「國會主權」或「分權制衡」都沒法解釋。

其實，卓榮泰並非憑空想像而祭出「不副署」來對付在野黨；從脈絡來看，他的靈感應來自賴清德。去年「大罷免」期間賴清德在「團結10講」中強調，雖然民主包含多數決，但不能因為表決多數就決定所有事情，「不是說議會多數，就可以決定各種事情……不是表決多數贏就可以了」。賴清德語出驚人，後來被府方美化為「議會多數的界線，並不是議會表決多數就可以決定各種事情」。

賴清德獨到的民主理論似乎啟發了卓榮泰，卓榮泰深諳賴清德的「四化」只是喊假的，所謂化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化口水為汗水，根本是煙幕彈，玩弄副署權才是真槍實彈。

卓榮泰把行政院長副署權武器化，充分符合「不是表決多數贏就可以了」的賴氏理論，更看準藍白不敢冒倒閣及國會重選風險，玩的是膽小鬼遊戲。但去年大罷免以32比0收場的殷鑑不遠，卓榮泰擴大操作仇恨值的政治博弈若是好招，那麼去年搞「大罷免」根本是做白工，柯建銘還成了替死鬼，真是冤枉也！（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）