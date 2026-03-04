陳佩琪被問「主臥大床有沒有人來睡過？」柯文哲批惡檢

我的頻道

記者王聖藜、蔣永佑／台北4日電
民眾黨前主席柯文哲（右二）3日由律師陪同，到檢察官評鑑委員會遞狀申請評鑑承辦京華城案的檢察官林俊言等人，指控林偵查期間涉偽造筆錄等不法情事。（記者潘俊宏／攝影）
民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄等案宣判在即，他昨前往檢察官評鑑委員會遞狀申請個案評鑑，要求評鑑對象不止承辦貪汙案的時任台北地檢署檢察官林俊言，還包括前主任檢察官江貞諭、台北地檢署檢察長王俊力。

柯文哲昨由律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘陪同在法務部正門發表談話，警方以人牆維護機關安全。陳情狀由檢察事務官陳姿伶收文。林俊言已升派新北地檢署主任檢察官，昨表示「不便回應」。

鄭深元說，林俊言除偽造都發局前局長黃景茂筆錄涉嫌偽造文書，也違反刑事訴訟法、檢察官倫理規範、辦案程序；為確立「司法問責」制度，就林俊言、江貞諭、王俊力提出評鑑請求，請檢評會決議將3人移送司法院職務法庭為懲戒處分。

柯說，京華城案檢方一開始騙票搜索他家、辦公室、民眾黨中央黨部甚至助理家，林俊言還指示廉政署捏造事實、曲解法令聲請搜索票。羈押禁見1年，台北地檢署高調洩密給特定媒體，完全看不到檢察官倫理規範和偵查不公開，法務部長鄭銘謙放任一手隱匿對被告有利證據、一手洩漏資料給特定媒體做假新聞，然後說查不到洩密者。

柯文哲說，林俊言公然說謊去醫院「視察」，「突襲偵訊」威京集團主席沈慶京，威脅抽銀根、斷生路，「中華民國的檢察官可以這樣幹嗎？」重要的還不是一個人幹的，而是一群人幹的。

他指林俊言2024年10月25日聲請延長羈押他，聲請書寫「柯文哲抗拒到庭接受偵查審判」、「對司法毫不尊重」、「不無逃亡之虞」故意抹黑他「請問江貞諭、王俊力你們是監督不周？還是根本就是你們授意？」

柯說，主持都委會的前副市長彭振聲說沒有違法，但檢察官說有罪所以彭認罪；都委會前執秘邵琇珮認為沒有違法，因思慮不周認罪，因為檢察官威脅「如果妳覺得可以呼嚨過去的話，我們就來試看看」！

此外，林俊言罵黃景茂「上次要給你臉你不要臉」，甚至在黃始終否認違法狀況下，偽造筆錄成「我明知違法仍推進去」，「請問江貞諭、王俊力你們是監督不周還是就是你們指使？」

鄭深元表示，林俊言等檢察官以暗示羈押、給予優惠承諾、威嚇或情緒性言語、羞辱等方式訊問彭振聲、沈慶京、邵琇珮、黃景茂、朱亞虎等被告與證人，違反辦案規定。

鄭表示，林俊言向彭振聲威逼「不要再說其他的」、「我要提醒這就是圖利，你如果這邊覺得你沒犯罪，那我們昨天說的可能都不算數，你有什麼意見嗎？」、「你要享受這個優惠也享受不到」，最終彭振聲不得不坦承圖利；彭的配偶墜樓時，彭第⼀時間向檢察官哭喊「檢察官的良⼼在那裡？」、「我怎麼會⽣在這個國家？」、「我憑什麼被羈押？」，彭振聲及配偶所受欺凌，可見一斑。

鄭指出，檢察官姜長志對柯文哲妻子陳佩琪說「家裡主臥室大床有沒有人來睡過？」，檢察官郭建鈺（已轉任法官）對朱亞虎的不正訊問，應由前主任檢察官江貞諭（已調升台灣高檢署檢察官）、檢察長王俊力負監督不周、指揮不當之責。

鄭還表示，林俊言訊問黃景茂時，強行記載黃景茂本人「明知違法」仍送研議，將黃沒說過的話硬塞進黃的嘴巴裡，經法院勘驗偵訊錄音錄影、經黃景茂證述屬實，林俊言除已涉嫌偽造文書，也違反辦案規定惡性重大。

鄭說，林俊言除偽造黃景茂筆錄涉嫌偽造文書外，也違反刑事訴訟法、檢察官倫理規範、辦案程序；為確立「司法問責」制度，具狀就林俊言、江貞諭、王俊力提出評鑑請求，請檢評會決議將3人移送司法院職務法庭為懲戒處分。

