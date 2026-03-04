我的頻道

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

伊朗最高領袖熱門人選是他 被爆陽痿赴英治療、哈米尼曾排除他接班

卓榮泰被點名戰北市 趙少康：選不上代表施政有問題

記者林麗玉張曼蘋／台北4日電
當年趙少康有「政治金童」之稱，從政也是從台北市議員開始，趙3日陪擬參選人陳冠安掃市場，市場的婆婆媽媽一看到趙少康，都相當熱情。（記者林麗玉／攝影）
當年趙少康有「政治金童」之稱，從政也是從台北市議員開始，趙3日陪擬參選人陳冠安掃市場，市場的婆婆媽媽一看到趙少康，都相當熱情。（記者林麗玉／攝影）

2026民進黨派誰戰北市長蔣萬安人選未定，除行政院副院長鄭麗君、立委王世堅，國民黨北市黨部主委戴錫欽認為行政院長卓榮泰出征機率高。中廣前董事長趙少康認為，以卓行政院長之姿來選北市長，其實風險冒得也很大，中央降到地方層級若都不獲支持，代表台北市民對賴清德卓榮泰的施政，台北市民也不滿意。

趙少康昨陪國民黨前青年部主任、港湖議員擬參選人陳冠安到南港成德市場拜票，對於2026首都市長之役，趙少康直言，現在的民進黨跟以前很不一樣，以前選舉就算選區很困難，民進黨當選機會不大，他們都還是會奮勇向前，「這次拿5%、下次10%、再下次拿20%，突然有一天就翻盤了」，那時候的民進黨人都很有革命精神。

不過反觀現在的民進黨人，趙少康說，看起來，已經沒有過去的革命精神，「大家都想去當官，好好的官可以幹，幹嘛要去選舉」，尤其選舉這麼辛苦，且當選機率不大，已經完全沒有當年民進黨革命奮鬥、冒險、不計個人成敗的精神。「今天你推我、我推你，很難看」，尤其台北市這麼重要的首善之區，大家應該奮勇向前，爭先恐後，但都沒有。

趙也提到，鄭麗君的關稅談判，在美國也被美國大法官打臉，鄭之前吹牛說多偉大、多偉大，看起來也不是這樣。

立法院會昨邀行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君列席，提出台美關稅談判結果及其影響專案報告，並備質詢。國民黨立委賴士葆問卓榮泰，給鄭麗君打幾分？卓榮泰表示，從上午至今，十幾位委員的肯定都遠高於自己打的分數。鄭麗君也表示，不敢為自己打分數。不過話未說完，賴士葆則說，要鄭麗君小心，「他（卓）把你打100分就慘囉！他要你去選台北市長！」

卓榮泰表示，也只有100分的副院長才可以去選台北市長。一旁的鄭麗君則說，自己現在生活中的關鍵字只有關稅。

賴士葆接著說，「你去選台北市長當砲灰啊！」卓榮泰則說：「你這樣講我不同意喔！」賴士葆又說，自己看了政論節目，都說最適合的人是卓榮泰，不是鄭麗君。卓榮泰則說「你可以請教郭正亮先生。」鄭麗君強調，她跟卓揆每天都在討論政務，沒有討論選舉。

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

