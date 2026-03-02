影／盧秀燕全程「牽緊緊」蔣萬安 訪美前「姐弟」合體賞燈政壇關注

台北市長蔣萬安2日晚與台中市長盧秀燕合體，參訪中台灣燈會，盧、蔣二人「十指緊扣」，全程「牽緊緊」展現好交情。（記者陳秋雲／攝影）

中台灣燈會3日閉幕，台北市長蔣萬安 2日晚應台中市長盧秀燕 之邀參訪中台灣燈會，兩人全程以姐弟相稱，盧更把蔣的手「牽緊緊」逛燈區，展現好交情。盧、蔣都是藍營政治明星，兩人選在盧秀燕訪美前合體，蔣祝盧訪美順利，盧喊「對蔣寄望甚深」，二人還十指緊扣，引發政壇關注，

盧秀燕2日晚陪蔣萬安參訪中台灣燈會，原本預計5時50分參訪，盧秀燕晚間6時到場，蔣萬安則因塞車遲到，直到6時19分才到場。盧秀燕看到蔣萬安後熱情迎接，她先拿出中台灣燈會主燈姆明的可愛版玩偶，掛在蔣萬安的脖子，蔣萬安看到後不斷驚喜說「哇，好可愛喔」，盧秀燕一路緊牽著蔣的手逛燈區。

影片來源：聯合新聞網

蔣萬安一到場，兩人直衝主燈區賞燈，蔣大讚「好好看，收穫滿滿」。盧秀燕先致贈台中姆明小提燈給蔣萬安，因蔣有三個小孩，一口氣送了三個，盧還差點要拿第4個，暗喻要生第四胎，讓蔣萬安直言「給我喘息的機會」。蔣萬安則貼心致贈科博文小提燈與「頸枕」給盧秀燕，「祝福秀燕姐美國行圓滿成功」，盧回答「這個旅遊很需要 、「帶著蔣市長的祝福訪美」。

盧秀燕、蔣萬安接著合體賞燈區，兩人沿路邊賞燈邊發姆明小提燈，更有不少民眾爭相與蔣萬安合照，展現超高人氣；爭取國民黨提名參選台中市長的立法院長江啟臣 、立委楊瓊瓔也到場，全程一左一右緊跟，爭取曝光度。

盧秀燕和蔣萬安曾在2024年龍年燈節時一起參訪，去年蔣也到台中參加捷運藍線動工典禮，今年馬年兩人再度同框一起看燈會，不只拉抬兩人聲量，也做足城市行銷。今年是選舉年，蔣、盧都是藍營政治明星，今晚選在盧秀燕3月中訪美前參訪，不只城市交流，外界不免會多加政治解讀。

台中市長盧秀燕2日晚陪台北市長蔣萬安參訪中台灣燈會，爭取國民黨提名參選台中市長的立法院長江啟臣、立委楊瓊瓔也到場，爭取曝光度。（記者余采瀅／攝影）