冷眼集／抗陸雙標 迴力鏢打回劉世芳身上

快訊

記者 張曼蘋
內政部長劉世芳被視為「抗陸急先鋒」，也多次支持強化政治獻金透明化。然而，當爭議燒回自己人身上，政府的處理方式，卻出現耐人尋味的差異。（本報資料照片）
賴清德總統上任後，民進黨政府對陸政策基調鮮明，從防堵紅色滲透、強化國安風險意識，到要求基層公職提高赴陸通報與自律標準，執政團隊一再強調制度一致與零容忍。內政部長劉世芳更被視為「抗陸急先鋒」，長期主張對兩岸政治風險須嚴加防範，也多次支持強化政治獻金透明化。然而，當爭議燒回自己人身上，政府的處理方式，卻出現耐人尋味的差異。

近日港媒與陸方指控劉世芳親屬涉及在中國大陸投資，並疑有政治獻金往來，引發外界討論。內政部第一時間回應，定調相關說法為政治操作與跨境施壓，強調不接受中共以此方式干預台灣內政，明顯在模糊焦點。

值得注意的是，監察院政治獻金公開查詢平台顯示，劉世芳2019年在擔任民意代表期間，確實曾依法申報收受個人政治獻金，相關資料均列於公開系統中。

雖然未顯示違法情形，但在當前爭議背景下，外界也關注，相關金流是否與親屬海外投資存在交集，是否需要進一步釐清，以回應社會疑慮。

對照過去案例，處理差異更為明顯。近年多名里長或基層公職人員赴陸交流後返台，往往即遭檢調約談、了解行程內容。

賴政府更是對民眾黨陸配立委窮追猛打，將其視為潛在的「第五縱隊」，下令封殺其立委索資甚至質詢的職權。

相較之下，在此案中，內政部的回應卻是刻意顧左右而言他，未循既有機制說明是否涉及政治獻金申報、資金來源或利益衝突等制度性問題，處理方式的差異也讓外界質疑，民進黨是否在對陸政策上，是不是就像外界調侃的「以聖人的標準要求別人，卻以凡人的標準對待自己」。

事實上，兩岸之間往來綿密，大陸有廣大台商，許多人的親人也都有在對岸謀職或創業的情況，只要合法、合規，本該要一視同仁，但問題出在民進黨動不動將政敵扣上紅帽，並將國安無限上綱。如今這個迴力鏢打到劉世芳頭上，平時咄咄逼人的她，卻選擇神隱，是不是雙標，已昭然若揭。

內政部 民進黨 賴清德

