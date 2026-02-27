黑白集／政策上綱選總統 蔣萬安猜想別過頭

少子化嚴峻，台北市長蔣萬安宣布3月起推「育兒減少工時計畫」。圖為蔣萬安（中）23日到校園發放無菸御守，盼透過教育將觀念傳遞至社區。（記者胡經周／攝影）

台北市長蔣萬安 率先推動「育兒減少工時計畫」，家有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可減1小時工時，減少的工資由市府補助8成。對此，政論名嘴解讀，蔣萬安已是藍營頭號天王，且有意「更上一層樓」，提前角逐總統大位。

蔣萬安的市長第一任期還未結束，目前才要角逐連任。如果把「2028選總統」炒成輿論話題，對他其實有害無益。

國民黨連輸3次總統大選 ，藍營內部普遍焦慮。有些支持者言必稱總統大選，急著翻轉對民進黨 執政的種種不滿；似乎除了藍綠意識形態差異，政治領域就無大事。另一種極端則是，已在梯隊前端的政治領袖，却硬要表現不沾鍋，遲遲不願表達承擔大局的決心。

兩種行為乍看相反，其實相互牽動。渴望「撥亂反正」的支持者，容易對政治領袖產生「彌賽亞」情節，過度美化與期待。死忠選民太過狂熱躁動，可能無助擴大陣營版圖；部分政治領袖擔心被拖累，刻意保持距離，結果反產生更多齟齬與內耗。

賴政府比蔡政府更激進的台獨立場，顯然令藍營支持者的憤慨與焦慮更甚。賴總統執拗剛愎的作風，在民進黨內也積累不滿，讓在野陣營似乎看到贏回政權的機會。然而，成功需要步步為營，逐漸累積優勢，積小勝才能造就大勝。過度操切的行為或期待，反可能使優勢化為泡影。（轉載自聯合報）