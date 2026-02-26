備戰九合一 鄭麗文：3月至少完成9成提名

國民黨主席鄭麗文表示，對於年底選舉，預計3月會順利完成全台至少九成黨內提名。(本報資料照片)

迎戰年底九合一選舉，國民黨主席鄭麗文 昨天表示，預計3月會順利完成全台至少九成黨內提名，接下來會確認與民眾黨 的合作機制，呈報中常會通過。至於藍白合作共同政見與願景，農曆年前已有詳細的腹案討論，很快會和民眾黨共同宣布。

民眾黨主席黃國昌則表示，藍白預計在3月中公布共同政見，最快三月底簽署政黨合作協議，接下來才會處理彼此有競爭的縣市，「聯合政府的理念、良性競爭做得出來，一定要展現給台灣人民看」。

鄭麗文昨在國民黨中常會指出，台北市長蔣萬安順利完成輝達簽約，讓市府交出亮麗的成績單，感謝副市長李四川在簽約後，隨即宣布參選新北市長的決心與意願。

至於大家關切的新竹縣，鄭麗文說，已如期展開初選進程；台中市部分，雙方在年前完成溝通協調，對內參民調 的細節已有共識，都會順利推動。兩縣市會在3月底完成黨內提名。外島部分，鄭麗文表示，一切已大致底定，很快會在中常會通過提名作業。

目前涉及藍白合的縣市包括宜蘭、新北、嘉義市，鄭麗文說，除了新竹市已確認共同支持現任市長高虹安，宜蘭縣馬上要進入內參民調階段，本月底會確定人選；嘉義市人選已大致底定，很快會完成提名程序，希望這三縣市能在同一時間於中常會完成徵召。