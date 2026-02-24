爭藍新竹縣長提名 陳見賢、徐欣瑩團拜零互動

新竹縣政府與縣議會23日舉行新春團拜，皆有意爭取國民黨提名參選下屆新竹縣長的立委徐欣瑩（右一）與副縣長陳見賢（左二）同台，兩人全程未互動。(記者郭政芬／攝影)

今年逢選舉年，不少縣市府昨辦新春團拜都有濃濃選舉味。國民黨 爭取新竹縣長提名的立委徐欣瑩、副縣長陳見賢昨同台團拜零互動，但隔空較勁；彰化縣則有立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋及工策會總幹事洪榮章同框齊賀新春，三人都盼黨中央盡速提名，以利布局。

新竹縣政府與縣議會昨新春團拜，投入國民黨下屆新竹縣長初選登記的徐欣瑩與陳見賢難得同場，但全程未互動。徐欣瑩致詞表示，「希望未來有機會與大家一起打拚縣政」，並提及自己已提出「科技AI 」和「有愛的」的雙AI政策，期盼未來和縣府人員攜手邁進。

縣府團隊以縣長楊文科為主致詞，陳見賢婉謝致詞，陳會後強調未來將秉持「深耕基礎、厚植未來」信念，以高效執行力，協助地方產業在變動的國際局勢中保持核心競爭力，引領新竹縣邁向科技與民生並進的方向穩健前行。

彰化縣政府昨新春團拜，國民黨擬參選人謝衣鳯、柯呈枋及洪榮章同台，三人都希望黨中央盡快確定提名。縣長王惠美表示，縣政是一棒接一棒，期盼未來接任者能延續施政步調。

對比民進黨早定於一尊，提名立委陳素月上陣。國民黨遲未明朗，藍營幕僚指出，黨中央對彰化整體政局與地方動態應已有掌握；謝衣鳯胞弟、彰化縣議長謝典霖近期在社群平台引起風波延燒，為地方布局添變數。