我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

美國冰球奪金 為何高舉13號球衣 這兩個小孩是誰？

爭藍新竹縣長提名 陳見賢、徐欣瑩團拜零互動

記者郭政芬、林敬家／新竹24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
新竹縣政府與縣議會23日舉行新春團拜，皆有意爭取國民黨提名參選下屆新竹縣長的立委徐欣瑩（右一）與副縣長陳見賢（左二）同台，兩人全程未互動。(記者郭政芬／攝影)
新竹縣政府與縣議會23日舉行新春團拜，皆有意爭取國民黨提名參選下屆新竹縣長的立委徐欣瑩（右一）與副縣長陳見賢（左二）同台，兩人全程未互動。(記者郭政芬／攝影)

今年逢選舉年，不少縣市府昨辦新春團拜都有濃濃選舉味。國民黨爭取新竹縣長提名的立委徐欣瑩、副縣長陳見賢昨同台團拜零互動，但隔空較勁；彰化縣則有立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋及工策會總幹事洪榮章同框齊賀新春，三人都盼黨中央盡速提名，以利布局。

新竹縣政府與縣議會昨新春團拜，投入國民黨下屆新竹縣長初選登記的徐欣瑩與陳見賢難得同場，但全程未互動。徐欣瑩致詞表示，「希望未來有機會與大家一起打拚縣政」，並提及自己已提出「科技AI」和「有愛的」的雙AI政策，期盼未來和縣府人員攜手邁進。

縣府團隊以縣長楊文科為主致詞，陳見賢婉謝致詞，陳會後強調未來將秉持「深耕基礎、厚植未來」信念，以高效執行力，協助地方產業在變動的國際局勢中保持核心競爭力，引領新竹縣邁向科技與民生並進的方向穩健前行。

彰化縣政府昨新春團拜，國民黨擬參選人謝衣鳯、柯呈枋及洪榮章同台，三人都希望黨中央盡快確定提名。縣長王惠美表示，縣政是一棒接一棒，期盼未來接任者能延續施政步調。

對比民進黨早定於一尊，提名立委陳素月上陣。國民黨遲未明朗，藍營幕僚指出，黨中央對彰化整體政局與地方動態應已有掌握；謝衣鳯胞弟、彰化縣議長謝典霖近期在社群平台引起風波延燒，為地方布局添變數。

幕僚指出，謝典霖表態力拚議長連任，但議會席次掌握情況仍待觀察，牽動謝家評估參選縣長的影響；若現在進行初選民調，最後卻未提名支持度最高者，恐影響基層整合與支持度。多重因素交織，推測黨中央短期內仍持續觀察、協調歧見，再拍板。

彰化縣府23日新春團拜，國民黨爭取縣長提名的立委謝衣鳯（前排左三）、縣府參議柯呈...
彰化縣府23日新春團拜，國民黨爭取縣長提名的立委謝衣鳯（前排左三）、縣府參議柯呈枋（中排左一）及工策會總幹事洪榮章（後排左三）難得同框。(記者林敬家／攝影)

世報陪您半世紀

國民黨 AI 民調

上一則

同意國情報告「統問統答」民眾黨團：問到飽也一定要回答到飽

下一則

遭爆助理與陸有可疑金流 高金素梅：養好身心繼續服務

延伸閱讀

將投入新北選戰...李四川吐露心底話 與蔣萬安互動曝好交情

將投入新北選戰...李四川吐露心底話 與蔣萬安互動曝好交情
母雞效應擴散全台？蔣萬安被點2028直攻總統大位回應了

母雞效應擴散全台？蔣萬安被點2028直攻總統大位回應了
竹縣選戰 鄭朝方、徐欣瑩合體大咖 陳見賢團隊：互相拜年很好

竹縣選戰 鄭朝方、徐欣瑩合體大咖 陳見賢團隊：互相拜年很好
黑白集／藍營地方選舉鬧內鬨 該學學新北的大器

黑白集／藍營地方選舉鬧內鬨 該學學新北的大器

熱門新聞

海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課