年底選舉…鄭麗文喊台灣頭贏到台灣尾 綠北市參選人未定

國民黨新春團拜日前舉行，由主席鄭麗文（中）主持角逐花蓮縣長提名的吉安鄉長游淑貞（右），與國民黨立委傅崐萁（左）一同合影。(記者陳正興／攝影)

國民黨 昨在中央黨部舉行新春團拜，黨主席鄭麗文致詞時喊出年底九合一選舉要從台灣頭贏到台灣尾，包括外島都要「全壘打」，年底選舉開出紅盤，全面大贏。她提到，預計農曆年後很快會正式在中常會啟動提名作業。民進黨 則是昨天舉行選對會，針對尚未提名的七個縣市長人選布局。與會人士透露，台北市長部分，僅有行政院副院長鄭麗君、立委王世堅納入討論，近期聲量爆棚的台北101董事長賈永婕未被提及。

迎戰年底九合一選舉，藍白兩黨即將啟動整合。民眾黨主席黃國昌昨說，秉持最大的誠意跟善意，用最好的方式選出最強團隊，並帶給新北市民最佳的治理。他也透露，國民黨預計在「3月的第二周」徵召台北市副市長李四川 參選新北市長。

黃國昌接受網路專訪提到，藍白還有三件事情必須進行，包括公布藍白共同政見、簽署政黨合作協議，最後按照雙方都同意的規則進一步加以實踐；如果能夠藉由藍白兩黨共同政見，進而在國民黨執政縣市實踐民眾黨的價值，絕對是好事。

對於藍營提名進度，鄭麗文說，她感覺黨內提名特別順利，包括新竹縣已正式進入初選程序；台中市的部分，兩邊幕僚已完成接下來內參民調相關的細節。其他很多縣市，年前也都完成黨內程序。過完年後，應該很快就會正式在中常會進行提名作業。她也重申，外界所稱焦慮、退黨潮等，有很多不是事實。

李四川前天與立院副院長江啟臣合體，送上具有象徵意義的鐵槌給江，希望參選人能帶工程人員精神，好好去拚市政。李四川昨赴議會新春團拜時，有感而發地說，北市議會大樓是他當工地主任時完成的，人生計畫趕不上變化，往後要怎麼走都隨緣，如果新北市要他服務，絕對全力以赴。

另外，民進黨昨天舉行的選對會方面，民進黨尚有七縣市長人選未完成提名，包括台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣、金門縣、連江縣（馬祖）。民進黨發言人吳崢指出，會中持續就徵詢進度交換意見，沒有新一波的建議提名名單，也未設定具體時間表。

桃園市長方面，仍舊呈現總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部政次黃世杰誰來出戰的局面。至於泛藍議員魏嘉賢宣布參選花蓮縣長，民進黨持續關注，花蓮地方則反映盼與無黨籍議長張峻合作。澎湖縣長陳光復大年初一時因跌倒送醫，據轉述，選對會成員會中給予慰問，期盼陳早日康復。

外傳黨內已有共識推派竹北市長鄭朝方出戰新竹縣長，吳崢表示，選對會有留意到地方和社會點名的人選，並關注對手陣營的動態，目前仍在全盤規畫中。