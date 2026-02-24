我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

美國冰球奪金 為何高舉13號球衣 這兩個小孩是誰？

新聞眼／總統赴國會報告能否成局 就看賴的誠意

記者 周佑政、林河名
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統（左四）23日在總統府與五院院長新春茶敘，參與首長包括行政院長卓榮泰（左三）、立法院長韓國瑜（右三）、司法院代理院長謝銘洋（左二）、考試院長周弘憲（右二）、監察院代理院長李鴻鈞（左）。副總統蕭美琴（右四）、總統府秘書長潘孟安（右）也陪同出席。（圖／總統府提供）
賴清德總統（左四）23日在總統府與五院院長新春茶敘，參與首長包括行政院長卓榮泰（左三）、立法院長韓國瑜（右三）、司法院代理院長謝銘洋（左二）、考試院長周弘憲（右二）、監察院代理院長李鴻鈞（左）。副總統蕭美琴（右四）、總統府秘書長潘孟安（右）也陪同出席。（圖／總統府提供）

在立法院長韓國瑜親自邀請下，賴清德總統赴立院國情報告露出曙光。過去不論藍綠執政，總統國情報告都因朝野各懷鬼胎的政治算計，最終胎死腹中；此次韓國瑜提出「統問統答」模式，朝野能否互釋善意，促成憲政史上首次總統到立院國情報告，或仍舊只顧互鬥，繼續累積「相罵本」（爭辯時可以用來駁倒對方的話），全民將睜大眼檢視。

憲法增修條文規定，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。然而，過去除了總統到國民大會國情報告並聽取國代建言，在修憲廢國大之後，迄今並無總統到立法院國情報告的先例。

陳水扁執政時期，曾因國防軍購、台灣加入聯合國等議題表態願赴立院國情報告；馬英九政府時期，也曾因開放美牛、油電漲價及馬習會事宜，有國情報告之議；蔡英文執政時，則因巴拿馬與台斷交、開放萊豬進口，朝野又談及國情報告事宜。但不論扁、馬、蔡誰執政，總統主動或在野立委提案要求國情報告，最終都因各有堅持，朝野缺乏共識而告吹。

總統到立院國情報告難以成局，朝野對「報告模式」的認知差異是主因。在野黨多認為總統不應只是單向的報告，而是應該接受立委詢答，但執政的一方則認為一問一答、即問即答不符合憲政規範，只是在野黨想藉機羞辱國家元首；在野的一方則認為，若總統只是報告，無異提供政治舞台，淪為總統的個人秀。

在朝野各有政治盤算下，總統國情報告自然不易進行。但憲法增修條文僅明定「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，屬於框架性規定，實際上如何進行，還是有賴朝野透過協商及實務運作，來建立憲政慣例。正如立法院職權行使法規定，「立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出問題；其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。就前項委員發言，經總統同意時，得綜合再做補充報告」。

亦即，如何問答的遊戲規則，並非「一問一答就是違憲」那樣非黑即白，重點還是在於總統的態度；若是「經總統同意」，其實亦無不可。

但為避免朝野又陷於詢答爭議而破局，韓國瑜提出「統問統答」模式，類似前總統李登輝每年向國民大會國情報告後的「綜合答覆」，應是朝野都能接受的最大公約數。

府方23日重申，在合乎憲政程序下，賴總統願欣然前往立院國情報告，但對所謂的「統問統答」並未鬆口。接下來，能否開啟憲政先例、進而形成慣例，朝野黨團協商將是關鍵。

此外，值得注意的是，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜23日冒出一句「不是點菜就要上」，此事非韓國瑜說了算，是否也為破局預留伏筆？就看賴總統在氣氛熱絡的茶敘之後，能拿出多少「以和為貴」的誠意了。

世報陪您半世紀

韓國瑜 馬英九 賴清德

上一則

日軍占領南京鑄造品 變台北故宮「博愛大鼎」梅花壓過櫻花

下一則

總統立院國情報告統問統答？綠：不是點菜就要上

延伸閱讀

五院茶敘 韓國瑜：賴清德願赴立院做國情報告 採統問統答

五院茶敘 韓國瑜：賴清德願赴立院做國情報告 採統問統答
賴清德與五院長新春茶敘 川普全球15%關稅成焦點

賴清德與五院長新春茶敘 川普全球15%關稅成焦點
蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋
台立委高金素梅辦公室遭搜查 韓國瑜：程序完備、尊重檢調

台立委高金素梅辦公室遭搜查 韓國瑜：程序完備、尊重檢調

熱門新聞

海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課