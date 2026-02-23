我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

「蔣啟川鐵三角」成形 助藍白談判 江李互贈禮物寓意深遠

記者葉德正、林政忠／綜合23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法院副院長江啟臣（左二）與台北市副市長李四川（右二）22日合體參拜，江送上台中太陽餅，「祝福川伯成為新北的太陽」；李則回贈文山包種茶和鐵鎚，希望江好好建設台中。(記者胡經周／攝影)
立法院副院長江啟臣（左二）與台北市副市長李四川（右二）22日合體參拜，江送上台中太陽餅，「祝福川伯成為新北的太陽」；李則回贈文山包種茶和鐵鎚，希望江好好建設台中。(記者胡經周／攝影)

國民黨力拚新北、台中順利交棒，立法院副院長江啟臣昨邀請台北市副市長李四川前往新北新店區太平宮參拜，這是李四川表態參選後在新北市首個公開行程，他拜託鄉親支持，「讓我能再次回新北服務」；李四川還特別贈送一支具有象徵意義的「鐵槌」給江啟臣，江則大讚李會是最強市長，「啟川連線」相互拉抬。

李四川即將請辭公職切換為選戰模式，他與台北市長蔣萬安、立院副院長江啟臣近期透過空戰及陸戰合體，相互拉抬、換粉，藍營「蔣啟川」連線儼然成形。正值藍白合鑼鼓震天之際，國民黨政治明星強強聯手、三角助攻，有助於蓄積與民眾黨的談判能量。

大年初一，蔣萬安、李四川臉書同步上傳「新春K歌大會影片」，兩人在KTV包廂逗趣互動，展現「川伯」也可以搞笑的一面，試圖爭取年輕粉絲支持；李四川和新北女婿江啟臣昨天合體前往新店區太平宮參香，背後更有地方議員、里長的組織動員。「川伯」的起手式外溢雙北，不僅有台北市的蔣粉空軍，還有新北市的藍營陸軍，起步雖晚，但選戰已在加溫中。

民眾黨主席黃國昌昨赴三重先嗇宮參拜，國民黨秘書長、先嗇宮董事長李乾龍陪同。對於新北藍白如何整合，黃國昌說，各種可能性都有，將整合出最強團隊。李乾龍證實，國民黨規畫3月初啟動徵召程序，盼3月底前完成整合。

江啟臣昨特地邀李四川合體參拜。江啟臣贈送李四川台中太陽餅說，「我把台中的太陽帶來，祝川伯成為未來新北的太陽」；李四川回贈文山包種茶和一支鐵槌，他說，「江是我們新北的女婿，希望他好好建設台中。」，兩人送禮皆寓意深遠，也象徵藍營攜手合作。

對於綠白對手蘇巧慧、黃國昌近日陸空戰齊發，是否備感壓力？李四川說，「我的對手是自己」，怎麼帶給新北市最好建設，也讓人民能安居樂業，這個才是最重要的。

黃國昌昨持續在新北跑拜廟行程，他說，期許此次選舉成為政黨合作典範，藍白何時正式見面討論，黃笑稱，「其實常在見面，只是你們不知道而已」。

蘇巧慧過年期間造訪新北30間廟宇，她昨在社群推出新一集「會做事，事做對」政績影片，講述她推動新北捷運三鶯線、土城樹林線的努力，以政績迎戰藍白對手。

民進黨台中市長參選人何欣純昨與中職會長蔡其昌一起發送小紅包，蔡說，何欣純如果當選，台中一定要有大巨蛋。

世報陪您半世紀

李四川 江啟臣 黃國昌

上一則

年節團聚壓力大 北市、桃園精神醫院急診就醫者增

下一則

新聞評論／花20兆台幣換失效的15％ 賴政府真英明

延伸閱讀

國民黨「蔣啟川」鐵三角成形 助藍白談判

國民黨「蔣啟川」鐵三角成形 助藍白談判
新北市長選舉三黨備戰 藍白合年後啟動 綠陸空戰齊發

新北市長選舉三黨備戰 藍白合年後啟動 綠陸空戰齊發
美台關稅多變 江啟臣：川普目的不會變

美台關稅多變 江啟臣：川普目的不會變
新北市長選戰／侯友宜稱與李四川並肩作戰 蘇巧慧跑宮廟

新北市長選戰／侯友宜稱與李四川並肩作戰 蘇巧慧跑宮廟

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋