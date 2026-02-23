「蔣啟川鐵三角」成形 助藍白談判 江李互贈禮物寓意深遠

立法院副院長江啟臣（左二）與台北市副市長李四川（右二）22日合體參拜，江送上台中太陽餅，「祝福川伯成為新北的太陽」；李則回贈文山包種茶和鐵鎚，希望江好好建設台中。(記者胡經周／攝影)

國民黨力拚新北、台中順利交棒，立法院副院長江啟臣 昨邀請台北市副市長李四川 前往新北新店區太平宮參拜，這是李四川表態參選後在新北市首個公開行程，他拜託鄉親支持，「讓我能再次回新北服務」；李四川還特別贈送一支具有象徵意義的「鐵槌」給江啟臣，江則大讚李會是最強市長，「啟川連線」相互拉抬。

李四川即將請辭公職切換為選戰模式，他與台北市長蔣萬安、立院副院長江啟臣近期透過空戰及陸戰合體，相互拉抬、換粉，藍營「蔣啟川」連線儼然成形。正值藍白合鑼鼓震天之際，國民黨政治明星強強聯手、三角助攻，有助於蓄積與民眾黨的談判能量。

大年初一，蔣萬安、李四川臉書同步上傳「新春K歌大會影片」，兩人在KTV包廂逗趣互動，展現「川伯」也可以搞笑的一面，試圖爭取年輕粉絲支持；李四川和新北女婿江啟臣昨天合體前往新店區太平宮參香，背後更有地方議員、里長的組織動員。「川伯」的起手式外溢雙北，不僅有台北市的蔣粉空軍，還有新北市的藍營陸軍，起步雖晚，但選戰已在加溫中。

民眾黨主席黃國昌 昨赴三重先嗇宮參拜，國民黨秘書長、先嗇宮董事長李乾龍陪同。對於新北藍白如何整合，黃國昌說，各種可能性都有，將整合出最強團隊。李乾龍證實，國民黨規畫3月初啟動徵召程序，盼3月底前完成整合。

江啟臣昨特地邀李四川合體參拜。江啟臣贈送李四川台中太陽餅說，「我把台中的太陽帶來，祝川伯成為未來新北的太陽」；李四川回贈文山包種茶和一支鐵槌，他說，「江是我們新北的女婿，希望他好好建設台中。」，兩人送禮皆寓意深遠，也象徵藍營攜手合作。

對於綠白對手蘇巧慧、黃國昌近日陸空戰齊發，是否備感壓力？李四川說，「我的對手是自己」，怎麼帶給新北市最好建設，也讓人民能安居樂業，這個才是最重要的。

黃國昌昨持續在新北跑拜廟行程，他說，期許此次選舉成為政黨合作典範，藍白何時正式見面討論，黃笑稱，「其實常在見面，只是你們不知道而已」。

蘇巧慧過年期間造訪新北30間廟宇，她昨在社群推出新一集「會做事，事做對」政績影片，講述她推動新北捷運三鶯線、土城樹林線的努力，以政績迎戰藍白對手。

民進黨台中市長參選人何欣純昨與中職會長蔡其昌一起發送小紅包，蔡說，何欣純如果當選，台中一定要有大巨蛋。