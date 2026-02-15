我的頻道

黑白集／台美談判自唱凱歌 鄭麗君禁得起檢驗？

黑白集
行政院副院長鄭麗君。（本報資料照片）
即使在台美談判黑箱中一路丟盔棄甲、喪權辱國，賴政府也會把談判主帥行政院副院長鄭麗君美妝成凱旋英雄。「前鋒麗君」完成階段性任務，綠營繼續為她敲響問鼎首都的鑼鼓。

藍綠雙北市長布局牽動兩位副手的下一步。台北市副市長李四川挾Nvidia（輝達）簽約紅利，宣布將請辭轉戰新北市長，帶動選戰話題；雙北烽火相連，接下來壓力恐落在也挾台美經貿談判戰績的鄭麗君頭上，但進退是道難題。

從1994年陳水扁入主北市府至今32年，民進黨歷次首都選戰都是「雖敗猶榮」，「台北障礙」讓民進黨台北市長人選只聞樓梯響。鄭麗君正好解決綠營的焦慮。新系要角段宜康日前曾預告，台北市長人選「還有更重要的任務必須完成」，暗示層峰已寫好劇本，只待時機成熟。

但副閣揆去留牽動內閣改組，改組幅度也與選情息息相關，首都戰場勢必承受中央施政成敗的所有重量。鄭麗君的專業術語常被網友調侃「聽君一席話，猶如一席話」，群眾魅力尚待觀察；關稅洞開的後座力，也在悶燒中。

李四川若代表國民黨出征新北市，雙北市長蔣萬安、侯友宜將形成「雙母雞」效應，對上由賴總統和行政院長卓榮泰「雙巨頭」背書的參選人。唱著凱歌歸來的台美談判英雄，能否接受人民檢驗，既是鄭麗君的難題，也是賴政府的考題。（轉載自聯合報）

世報陪您半世紀

李四川 民進黨 輝達

簽署台美對等貿易協定後返台了 鄭麗君：祝大家新年快樂

台美簽貿易協議 鄭麗君承認曾遭美方以提高關稅施壓

台政院：鄭麗君赴美 展開台美對等貿易協定最後磋商

談判最後一哩 鄭麗君飛華府 台美貿易協定最快2/12明朗

