秀除籍證明…立委李貞秀喊「陸配非外人」陸委會：不予採信

快訊

台灣新聞組／台北14日電
民眾黨立委李貞秀（中）13日在民眾黨團幹事長邱慧洳（左）與立委陳昭姿（右）陪同下在陸委會前舉辦記者會，哽咽喊「政府要欺負陸配到什麼地步」。(記者余承翰／攝影)
民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議延燒，李貞秀昨親赴陸委會前開記者會，強調早在民國88年(1999年)註銷大陸湖南戶籍，並哽咽地說「陸配不是外人、是台灣人妻子、媽媽，是台灣的一分子。」民眾黨創黨主席柯文哲則點名賴清德總統，表示若有本事，就直接出來講「陸配是外國人」。

昨是內政部要求李貞秀繳交放棄大陸國籍證明的最後一日。李貞秀說，她民國82年(1993年)因婚姻赴台灣，6年後依法在台設戶籍，正式取得中華民國身分證，同時註銷湖南戶籍，程序完全照中華民國當時法律執行，後來兩岸人民關係條例修正實施「單一戶籍制」，但她早已沒有大陸戶籍，往來兩岸唯一的證件只有台胞證。

李貞秀表示，去年內政部突然發函，要求早期赴台的陸配，補繳「放棄喪失原籍證明」，這是政府早年的行政疏失，成本不應由陸配承擔，但她還是第一時間委託父親在湖南辦理好證明，文件清楚顯示李貞秀於民國93年(2004年)前已完成戶籍註銷，也經由海基會完成認證繳交移民署，去年是申請證明文件，不是去年才辦理除籍。

「現在的賴政府良心是被狗吃了嗎？」李貞秀質疑，賴政府還要欺負陸配到什麼地步，陸委會主委邱垂正、副主委梁文傑是要服務兩岸人民、保障陸配權益，不是替執政黨擦脂抹粉、成為賴政府政治打手。李貞秀一度哽咽地說，陸配不是外人、陸配是台灣人的妻子、陸配是台灣之子的媽媽，是台灣的一分子。

對於李貞秀委請陸委會協助註銷大陸「國籍」，陸委會副主委梁文傑昨召開臨時記者會指，李貞秀的除籍證明書跟其他陸配「很不一樣」，不予採信，並回絕李貞秀委託代辦註銷國籍要求。李貞秀稍晚回應稱，她的除籍證明書經過海基會認證，並交由移民署確認，梁文傑稱沒看過她的證明書，這樣不基於事實的發言，是對外政治攻防，她感到非常遺憾。

柯文哲昨上午與北市議員張志豪赴安東市場發送春聯，他點名賴總統，「能不能正經一點、認真做事？」如果賴總統有本事，就直接出來講「陸配是外國人」，如果陸配不是外國人，又要用國籍法不是很奇怪？

中華民國 民眾黨 內政部

