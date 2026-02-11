我的頻道

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

新聞評論／國民黨中央是誰在暗助綠營何欣純？

聯合報社論
立法院副院長江啟臣（前中）和立委楊瓊瓔（右）都爭取國民黨提名，要參選下屆台中市長。（本報資料照片）
國民黨下屆台中市長選情原本一片大好，卻因黨中央的協調不斷推拖拉，使江啟臣與楊瓊瓔的「姐弟相爭」一路延燒。黨中央近日宣布兩人將在3月底以民調決勝負，引發江啟臣不滿，市長盧秀燕也認為時程太晚；黨主席鄭麗文則稱排程已訂，無法再更改。一盤好好的棋，下到黨內烏煙瘴氣，完全教人看不懂。

去年迄今的各項民調，均顯示江啟臣支持度不僅遙遙領先同黨的楊瓊瓔，更以極大差距勝過民進黨對手何欣純。相形之下，楊瓊瓔和何欣純的民調在伯仲之間，最新民調更顯示何欣純支持度已超過楊瓊瓔。由此看來，由江啟臣代表國民黨角逐台中市長，應該是最合理、穩健的選擇。8年前的選舉，江啟臣在初選民調中僅以0.6％的誤差範圍敗給盧秀燕，他立刻大器地退讓。這回，楊瓊瓔大幅落後卻不認輸，則未免有失君子風度。

楊瓊瓔是多次連霸的立委，她積極爭取更上層樓，顯示其企圖堅定。但既是沙場老將，就應該知道政治情勢並不取決於個人「主觀意願」，而取決於「客觀形勢」，尤其是選民的意向。她把這場「姐弟之爭」打到歹戲拖棚，搞到等待「母雞」帶隊的藍營市議員焦慮不堪，看戲的選民則議論紛紛，對國民黨有加分作用嗎？

對這場紛爭，國民黨中央表現的荏弱及偏袒，同樣令人搖頭。若要爭取2028的大選勝利，今年地方選舉是重要的前哨戰；黨中央卻坐視形勢大好的台中市內鬥不休，顯不明智。江啟臣和楊瓊瓔誰更能在市長選舉勝出，一般民眾心知肚明，難道黨中央看不出來？

黨中央若要擺平江、楊之爭，基本上有兩個途徑：其一，是請出政壇或地方有力的黨內大老居間協調，勸退形勢較弱的一方；其二，則是及早舉辦民調，盡快決定人選。如此，可免使內爭煙硝影響政黨形象，甚至拖累選情。問題是，黨中央從去年底即開始邀雙方協調，接連幾次都無功而返，顯示高層協調不力。如今，竟然要把民調拖到3月底才進行，這不僅是放任情勢繼續惡化，更在放生黨內「小雞」。如此做法，不禁令人懷疑黨中央的智慧與公正。

且看，民進黨去年10月即提名何欣純代表綠營出征，賴清德已先後五次南下為她站台；何欣純更和20多名綠營市議員參選人合掛看板，不斷聯合造勢，炒熱選情。這些景象，看在藍營議員參選人眼裡，能不心焦？這次，江啟臣抗議黨中央公布3月底初選民調的日期，其不滿也不難想像。拖到3月底才進行民調，已經是擺爛；而刻意公布民調日期，不等於在召喚所有綠營支持者當天來幫楊瓊瓔加持嗎？

更可笑的是，民調之所以拖到3月底，據傳是楊瓊瓔聲稱「玉皇大帝」告訴她，其民調3月會有「轉機」。這個「轉機」，若是要靠綠營支持者助她一臂之力，最後選舉的勝出者，恐怕就是何欣純無疑了！而如果民調拖到3月底，是為了拖到鄭麗文訪問中國大陸之後，那就更令人難解。江啟臣6年前當選黨主席時，並未收到中共賀電，被解讀為對岸可能對其立場存疑。如果對岸有此疑慮，也應該由國民黨高層代向北京澄清其立場，而不是藍營以此為由延宕他的提名吧？

除了台中市，藍營在彰化也有一場「姊弟之爭」鬧得沸沸揚揚，包括宜蘭、新竹縣的內訌，皆未見黨中央發揮協調功能。黨中央雖稱將「照制度走」，但國民黨固有的「民七黨三」制度顯不高明，也該走入歷史了。若不想落入「暗助何欣純」的結局，國民黨中央得拿出魄力了！

民調 江啟臣 國民黨

AI淪犯罪工具 「一鍵脫衣」性剝削 民團促禁止

柯文哲親征高雄？ 柯志恩：大柯對大賴 小賴由我應付

