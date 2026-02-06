我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

李貞秀爭議 卓榮泰：依國籍法認定 劉世芳：似未完成就職

台灣新聞組／台北6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨新科立委李貞秀（左）宣誓就職後立即辦理報到。（本報資料照片）
民眾黨新科立委李貞秀（左）宣誓就職後立即辦理報到。（本報資料照片）

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，行政院長卓榮泰昨表示，中華民國的國會議員要依照中華民國的法律，一切依國籍法的標準來完成認定，是不是具有合法的國會議員的資格。內政部長劉世芳說，李貞秀可能未完成就職手續，立法院為立委解職機關，將待立法院回函確認。李貞秀則呼籲不要為了汙名化貼標籤，不要用政黨鬥爭當作思考。

劉世芳說，依國籍法規定，李貞秀正式就職前應申請退中華人民共和國國籍，且須將退籍官方文件送交立法院，而內政部目前尚未收到相關資料。

大陸國台辦發言人陳斌華昨表示，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂放棄國籍問題。

陸委會表示，國台辦等於剝奪李貞秀在台擔任立委的權利。陸委會將跟進內政部，對李貞秀索取資料「用最嚴格條件處理」。

劉世芳日前表示，未來會盡量要求內政部不提供「密件以上資料」給李貞秀。對此李貞秀說，依法劉世芳可以決定哪些內容是機密，但面對所有立委應有一致標準，希望不要把民眾關心的各項民生議題，都用機密來拒絕她的索資。

民進黨前立委林濁水建議，民進黨應修法仿美國外籍人士歸化，讓李貞秀公開宣誓放棄中國籍、唯一效忠我國，若在野黨立委抵制修法，會曝露和台灣主流民意嚴峻對立窘境。

內政部 中華民國 民進黨

上一則

美台經貿重磅進展 江啟臣曝：對美關稅協議預計月中簽署

下一則

美跨國通報 台中男雲端兒少性影像揭犯行 另2人性侵兒少

延伸閱讀

劉世芳稱不提供機密文件 李貞秀反嗆：綠應辦正事

劉世芳稱不提供機密文件 李貞秀反嗆：綠應辦正事
李貞秀指放棄中國籍遭拒 劉世芳：不具法律效果

李貞秀指放棄中國籍遭拒 劉世芳：不具法律效果
當谷立言面 卓榮泰轟在野擋軍購：提不倫不類替代版

當谷立言面 卓榮泰轟在野擋軍購：提不倫不類替代版
陳水扁之子陳致中 回嗆羅智強：我的「中」不是中國

陳水扁之子陳致中 回嗆羅智強：我的「中」不是中國

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留