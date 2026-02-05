我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

3監委私用公務車 最重懲處僅需道歉 在野轟「輕輕放下」

台灣新聞組／台北5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
監察院濫用公務車爭議半年前延燒，近日確定處分，最重是在監察院會以口頭或書面道歉，最輕則是「無懲處」。(本報資料照片)
監察院濫用公務車爭議半年前延燒，近日確定處分，最重是在監察院會以口頭或書面道歉，最輕則是「無懲處」。(本報資料照片)

監委涉私用公務車，調查超過半年，據了解，三位監委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容處分已經確定，最重是在監察院會以口頭或書面道歉，最輕則是「無懲處」。消息一出，在野齊轟監察院「輕輕放下」，此舉是親手拆下招牌掛上「廢物院」，今年度審預算將會刪到零元。

蘇麗瓊、王榮璋、林郁容分別遭指使用公務車前往看牙醫、理髮、接送親友到機場，監察院副院長李鴻鈞去年6月指出，3位監委移送紀律委員會，北檢也已啟動調查。不過，事件爆發半年多，監察院目前仍未公布調查報告內容，昨天午間有消息指出，監察院會原則已通過監院紀律委員會提交的報告，並依監委自律規範做相應處理，3名涉及私用公務車的監委，蘇麗瓊無懲處、王榮璋為「促其注意」、林郁容則應於監察院會以口頭或書面道歉。

此外，監察院前秘書長李俊俋先前因濫用公務車請辭獲准，民進黨中執會昨天宣布新人事，李俊俋出任中央黨部政策會副執行長兼任主席室特助，再度復出政壇。

有監委指出，去年12月院會審查時大家意見不一致，有些人希望再嚴格一些，有一些人覺得情有可原，因此報告又回到紀律委員會；上個月再度開會討論，已原則通過紀律委員會所提調查報告，僅剩文字部分細節需修改，無須再經院會討論。

依監察委員自律規範第17條，經紀律委員會審議後，有五種處分可提報院會決議：第一，促其注意；第二，警告；第三，以口頭或書面於院會時道歉；第四，推請委員依法提案彈劾；第五，涉及刑責者移送法辦。

國民黨立委王鴻薇表示，監察院調查了那麼久，結果「輕輕舉起，輕輕放下」，這樣的內容叫處分？真的是「嚴以律人，寬以待己」。

民眾黨主席黃國昌表示，監院再度自證是「官官相護的廢物院」，行政院去年辦理追加預算時，監察院還承諾「給錢就會好好運作」，「今年度預算就是會刪到零元、一塊錢都不留。」民眾黨立院黨團總召陳清龍說，監委已親手拆下自家招牌，掛上「廢物院、肥貓院」。

民眾黨 黃國昌 彈劾

上一則

藍營誰選台中？掀基層焦慮 鄭麗文：兩邊都罵我 代表公正

下一則

前政院發言人陳宗彥腦溢血急救中 曾涉性招待淡出政壇

延伸閱讀

陸釋善意：恢復上海居民金馬遊 陸委會喊話：別只說不做

陸釋善意：恢復上海居民金馬遊 陸委會喊話：別只說不做
曾接管「炎黃春秋」 中國藝術研究院原院長連輯落馬

曾接管「炎黃春秋」 中國藝術研究院原院長連輯落馬
黑白集／石崇良護航狼醫 想砸病歷的不止柯P

黑白集／石崇良護航狼醫 想砸病歷的不止柯P
中共官場加速清洗 應急管理部長王祥喜官宣落馬

中共官場加速清洗 應急管理部長王祥喜官宣落馬

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象