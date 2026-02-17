我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

賴總統「七喜春來」迎馬年 藍推幸福加「馬」

台灣新聞組／台北17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬年的賴清德總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋。(取材自總統府簡報畫面)
馬年的賴清德總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋。(取材自總統府簡報畫面)

農曆新年到來，總統府秘書長潘孟安日前公布今年的總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋，馬年的賴清德總統春聯「七喜春來」，象徵平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情與和樂；國民黨公布鄭麗文「幸福加馬」春聯及紅包袋、福袋；台南市長黃偉哲則以「金馬伍吉」作為賀詞，向市民拜年。

總統府今年循例發放總統賀年卡、春聯與紅包袋，紅包袋與賀年卡設計融入馬年意象；賀年卡致贈給各國政要、國際友人、民意代表、和國內各行業代表人士，民眾也可以透過行動載具分享並觀賞電子賀卡；至於春聯與紅包袋，已於1月31日至2月13日發放；此外，賴總統和副總統蕭美琴將在走春時親自發放福袋。

國民黨主席鄭麗文去年11月就任，迎來任內第一個農曆新年。國民黨文傳會主委吳宗憲強調，鄭麗文以國民黨「善良」、「正念」、「團隊」為核心訴求，新的一年將持續為民眾爭取福利，更為幸福家園帶來祝福。共同祝願台灣馬年國泰民安，人民「幸福加馬！」

吳宗憲表示，回首金蛇年，國民黨不斷捍衛財劃法，也成功為全民爭取到普發台幣1萬元現金，國民黨堅持要讓人民過幸福安康、穩定發展的生活。如今將迎來氣勢旺盛的丙午赤馬年，承襲著鄭麗文主席「行動黨主席」的理念，將持續展現馬不停蹄的行動力跑遍全國，目的只有一個，就是要讓台灣人民幸福再加碼。

吳宗憲說明，今年國民黨特別選定「幸福加馬」為賀年春聯，同步推出的還有紅包袋、福袋等系列。國民黨始終關注基層老百姓的生活，希望景氣可以回春，新的一年薪資中位數能夠實質往上，讓勞工朋友們荷包都能厚厚滿滿。

台南市長黃偉哲則是以「金馬伍吉」作為賀詞，祝福大家在新的一年「金錢滿屋、馬到成功、五福臨門、吉祥滿門」。台南市民政局表示，今年春聯賀詞邀請書畫名家陳茂隆揮毫，藉由其流暢且富有力量的筆觸，將「金馬伍吉」四字的意境完美呈現，使春聯不僅傳遞新年祝福，更增添藝術性與文化深度，讓市民在日常生活中也能感受傳統書畫之美，讓藝術與祝福結合，為新春增添濃厚文化氣息。

黃偉哲表示，春節是家人團聚的重要時刻，透過春聯發送，將新年的祝福送進每一個家庭，也感謝市民朋友一年來與市府團隊攜手努力，讓城市持續進步與發展。

台南市長黃偉哲出示今年春聯「金馬伍吉」，祝福市民新的一年「金錢滿屋、馬到成功、五...
台南市長黃偉哲出示今年春聯「金馬伍吉」，祝福市民新的一年「金錢滿屋、馬到成功、五福臨門、吉祥滿門」。(圖／台南市政府提供)
國民黨主席鄭麗文推出「幸福加馬」春聯及紅包袋、福袋。(圖／國民黨文傳會提供)
國民黨主席鄭麗文推出「幸福加馬」春聯及紅包袋、福袋。(圖／國民黨文傳會提供)

世報陪您半世紀

國民黨 鄭麗文 賴清德

上一則

駐守彭佳嶼觀測氣象 台灣最北孤島飄出熱鬧年味

下一則

川普談對台灣軍售 認了正和習近平溝通「很快會做決定」

延伸閱讀

新聞眼／藍拚重返執政 鄭麗文盧秀燕剛柔並濟

新聞眼／藍拚重返執政 鄭麗文盧秀燕剛柔並濟
黃國昌談兩岸路線 「民眾黨與國民黨DNA不同」

黃國昌談兩岸路線 「民眾黨與國民黨DNA不同」
鄭麗文：堅信兩岸和平將成選舉大利多 盼上半年完成鄭習會

鄭麗文：堅信兩岸和平將成選舉大利多 盼上半年完成鄭習會
探路、接受面試？盧秀燕3月直奔美東 鄭麗文擬5月訪華府

探路、接受面試？盧秀燕3月直奔美東 鄭麗文擬5月訪華府

熱門新聞

重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀