賴總統「七喜春來」迎馬年 藍推幸福加「馬」

馬年的賴清德總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋。(取材自總統府簡報畫面)

農曆新年到來，總統府秘書長潘孟安日前公布今年的總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋，馬年的賴清德 總統春聯「七喜春來」，象徵平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情與和樂；國民黨 公布鄭麗文 「幸福加馬」春聯及紅包袋、福袋；台南市長黃偉哲則以「金馬伍吉」作為賀詞，向市民拜年。

總統府今年循例發放總統賀年卡、春聯與紅包袋，紅包袋與賀年卡設計融入馬年意象；賀年卡致贈給各國政要、國際友人、民意代表、和國內各行業代表人士，民眾也可以透過行動載具分享並觀賞電子賀卡；至於春聯與紅包袋，已於1月31日至2月13日發放；此外，賴總統和副總統蕭美琴將在走春時親自發放福袋。

國民黨主席鄭麗文去年11月就任，迎來任內第一個農曆新年。國民黨文傳會主委吳宗憲強調，鄭麗文以國民黨「善良」、「正念」、「團隊」為核心訴求，新的一年將持續為民眾爭取福利，更為幸福家園帶來祝福。共同祝願台灣馬年國泰民安，人民「幸福加馬！」

吳宗憲表示，回首金蛇年，國民黨不斷捍衛財劃法，也成功為全民爭取到普發台幣1萬元現金，國民黨堅持要讓人民過幸福安康、穩定發展的生活。如今將迎來氣勢旺盛的丙午赤馬年，承襲著鄭麗文主席「行動黨主席」的理念，將持續展現馬不停蹄的行動力跑遍全國，目的只有一個，就是要讓台灣人民幸福再加碼。

吳宗憲說明，今年國民黨特別選定「幸福加馬」為賀年春聯，同步推出的還有紅包袋、福袋等系列。國民黨始終關注基層老百姓的生活，希望景氣可以回春，新的一年薪資中位數能夠實質往上，讓勞工朋友們荷包都能厚厚滿滿。

台南市長黃偉哲則是以「金馬伍吉」作為賀詞，祝福大家在新的一年「金錢滿屋、馬到成功、五福臨門、吉祥滿門」。台南市民政局表示，今年春聯賀詞邀請書畫名家陳茂隆揮毫，藉由其流暢且富有力量的筆觸，將「金馬伍吉」四字的意境完美呈現，使春聯不僅傳遞新年祝福，更增添藝術性與文化深度，讓市民在日常生活中也能感受傳統書畫之美，讓藝術與祝福結合，為新春增添濃厚文化氣息。

黃偉哲表示，春節是家人團聚的重要時刻，透過春聯發送，將新年的祝福送進每一個家庭，也感謝市民朋友一年來與市府團隊攜手努力，讓城市持續進步與發展。