賴清德又槓立院 指藍白不審預算卻通過爭議法案 被批造謠

記者胡瑞玲、唐筱恬、林銘翰、李成蔭、黃婉婷／台北3日電
賴清德總統（右二）2日到台北郵局，慰勉快捷郵件投遞同仁。（圖／北市攝影記者聯誼會提供）
立法院新會期昨天辦理立委報到，賴清德總統表示，在野黨於結束的預算會期，對福國利民的中央政府總預算案沒有任何審查，卻用盡全力、因人設事，強行表決通過「顏寬恒條款」、「中天條款」，同時無視中國大陸威脅，阻撓國防特別條例草案，也通過國民黨再度擁有黨產，「這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理」。

賴清德昨天赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，會前受訪。被問到藍白三讀修正衛廣法、不當黨產條例、立委助理費等法案，府院是否會以「不副署」來因應？賴清德表示，行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用合憲、合法的方式來面對，目前正在積極跟專家學者討論當中。

對於立法院長韓國瑜的角色和職責，賴清德說，他身為總統沒有批評，只有請託，他請託韓國瑜注重未來國家的長遠發展，能夠發揮功能，讓中央政府總預算案盡速完成審議，讓國防特別預算也能盡速通過，「這個是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責」。

針對賴總統的說法，國民黨主席鄭麗文昨接受本報系聯合報專訪時回批，在野黨只是要求執政者合法合憲、遵守法律而已，賴總統連這一點都做不到，「國會要怎麼審預算？」她說，朝野僵局百分之百責任在賴總統身上，賴總統全面否認國會多數三讀通過的法案，拒絕編列提升軍公教警消待遇預算，打擊軍公教警消的尊嚴士氣與待遇，這才是威脅台灣防衛韌性。

民眾黨主席黃國昌則反嗆賴總統造謠。黃說，修法無法適用國民黨立委顏寬恒，沒想到都能被民進黨抹黑成「顏寬恒條款」，而第十屆民進黨立委推動會計法修法，才是真的讓國務機要費除罪化；此外，民進黨立委宣稱三讀修正衛星廣播電視法是所謂「中天條款」，然而國家通訊傳播委員會（NCC）出面反駁，中天電視根本無法適用新法，民進黨僅是為了發動政治攻擊，「法律制度的規定，全部丟到垃圾桶，一切都是民進黨說了算」。

至於不當黨產條例，黃國昌說，不當黨產當然應該追討回來，民眾黨的立場沒有任何改變，但是在追求轉型正義的過程，絕對不能濫殺無辜，救國團過去幾十年來都是在做公益辦活動，沒有道理現在就要趕盡殺絕。

國民黨立委許宇甄批評，賴總統昨天談話完全是「惡人先告狀」，總預算無法順利審查的根本原因，在於行政院帶頭違法，不依法編列已三讀法案的相關預算，立法院又要如何審查？呼籲賴總統與在野攜手解決國家問題，不要再當一個只會噴政治口水的「名嘴總統」。

民進黨政策會執行長吳思瑤指出，藍白立委預算會期不審預算已是歷史首見，應捫心自問，出問題的顯然是立法院；總統是國家元首，站在希望各憲政機關善盡憲法忠誠義務的角度，當然期待各院各司其職，這是為人民好、為國家好的中肯提醒。

