柯文哲南征？鄭麗文：別讓綠得利即可

記者李成蔭、鄭媁、唐筱恬／台北3日電
國民黨主席鄭麗文。（記者余承翰／攝影）
國民黨主席鄭麗文。（記者余承翰／攝影）

民眾黨前主席柯文哲指藍「玻璃心」持續發酵，外界認為恐影響藍白合。國民黨主席鄭麗文昨接受本報系聯合報專訪時直言「我們是挺玻璃心的」，這是因為大家不想再輸，這是一股很大能量，各地都已感受到「民情沸騰」，是好事；至於傳出柯可能「南征」參選縣市長，鄭也說，只要有合作意願，就是照藍白既定合作機制來共推參選人。

隨年底地方選戰逼近，各界也關注國民黨選將提名及藍白合情況，尤其柯文哲回應媒體提問有無可能「藍白分手」時表示，「世界上什麼事都有」、「藍營的朋友很玻璃心」。

鄭麗文接受專訪時回應「我們是挺玻璃心的」，她非常能夠體會藍營的焦慮，因為民進黨真的太惡劣，大家覺得真的不想要再輸了，那今年地方選戰就不能輸，所以才會高度關注、擔心、焦慮，同時反映對二○二八政黨輪替、贏回政權的期待。

另外，傳出柯文哲不排除「親征南部」，鄭麗文表示，本來大家有資格、有能力就有參選的可能性，只要國民黨把提名的機制確認，並確認藍白間有很強烈的意願跟意志要合作、不能讓民進黨漁翁得利，這樣就夠了，最後按照藍白既定合作機制來產生大家最後共推的參選人。

國民黨 柯文哲 鄭麗文

