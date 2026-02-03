陸配李貞秀遞補民眾黨不分區立委：唯一效忠中華民國

我的頻道

記者林銘翰／台北即時報導
陸配李貞秀（左）遞補民眾黨不分區立委，成為台灣首位具有大陸配偶身分的立委。(圖／本報資料照片)
陸配李貞秀（左）遞補民眾黨不分區立委，成為台灣首位具有大陸配偶身分的立委。(圖／本報資料照片)

民眾黨立委李貞秀今(3)天表示，自己熱愛台灣也認同中華民國，唯一的效忠對象就是中華民國，同時也認同立委必須單一國籍，她去年也為此赴對岸辦理手續，然而對方基於政治正確拒絕受理，同時強調兩岸如果發生衝突，唯一效忠對象就是中華民國。

民眾黨執行不分區立委兩年條款，候任立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀今天宣誓就職。針對近期國籍爭議，李貞秀受訪時表示，自己熱愛台灣也認同中華民國，中選會昨天已經頒發當選證書，而她也在大法官面前完成宣誓。

李貞秀指出，自己身為中華民國立委，當然唯一效忠中華民國，雖然過去不在台灣出生，但是來到台灣落地深耕、生兒育女及工作繳稅，「我在台灣居住超過30年，5個小孩都是台灣人，居住的時間比在大陸還久，熱愛台灣、保護台灣的決心不比任何人少。」

李貞秀說，自己去年12月特地飛到香港，然後轉搭高鐵前往湖南衡陽，一路上都是拿中華民國護照，同樣持有台胞證才得以入境，就是想要放棄中國國籍，然而對方依然拒絕受理，如同陸委會主委邱垂正所言，「到目前為止，沒有任何陸配因為台灣身分放棄國籍成功。」

李貞秀表示，內政部昨天發送公文到她的辦公室，同時附上一份印有簡體字的相關公文，「我都不知道什麼時候，中華民國內政部開始幫對岸跑公文」，而且還是對岸公安局不受理的文件，「我會轉交給內政部，請他們去放棄看看。」

有關拒絕受理原因，李貞秀則透露，對岸都是政治正確，依據中華民國憲法，兩岸就是互不承認，「他們一開始以為我要放棄戶籍，後來就說台灣當然不能放棄國籍，台灣根本就不能辦。」

媒體詢問，是否能夠公開宣示放棄中國國籍。李貞秀則拉高語氣地說，自己從出生到現在僅有中華民國國籍，從來沒有拿過中華人民共和國國籍，然而卻一度口誤「我唯一只有中華人民共和國國籍」，她也唯一領有中華民國護照，沒有拿過中華人民共和國護照。

李貞秀也說，如果兩岸發生衝突，自己的效忠對象就是中華民國，「我是對著中華民國憲法宣誓的立委，唯一效忠中華民國，這個沒有任何問題」，同時也絕對認同中華民國立委必須單一國籍，就是中華民國國籍。

陸配遞補白委危國安？綠放話拒質詢 李貞秀批未審先判

陸配未放棄中國籍、遞補白委危及國安？ 綠放話拒質詢

中配遞補立委 台內政部：若1年內未放棄中籍應由立院解職

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101大樓的挑戰。（路透）

霍諾德攀101「讓世界看見台灣」 這家外媒潑冷水：未必是該冒的險

2026-01-26 07:20
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

