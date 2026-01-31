可望復台 中天振奮：台灣不能只有一種聲音

我的頻道

記者李姿瑩、馬瑞璿／台北31日電
立法院會30日三讀「衛星廣播電視法」修正案，中天電視台表示是「台灣新聞自由的勝利」。(本報資料照片)

立法院會昨三讀「衛星廣播電視法」修正案，對中天電視台和華視新聞台產生連帶影響。對此，中天和華視也做出回應，中天振奮之情溢於言表，華視則謹慎以對，希望不要影響自身權益。

中天聲明指出，衛廣法修正三讀通過「中天重返52台條款」，「這是台灣新聞自由的勝利！也是還中天公道的重大進展！中天關台逾5年，今中天重返52台，將做到台灣不能只有一種聲音，會堅持無黨無派！無色覺醒！愛台灣就是要讓台灣人民過好日子，兩岸好台灣會更好的信念，協助當局創造永久和平的契機，以台灣人民的最大福祉為念，不忘初心」。

華視表示，對於本次立院通過之衛廣法修法可能影響與主管機關之執行方式，正了解與釐清中。華視新聞資訊台為台灣唯一由公共媒體主持之新聞頻道，係依法申設與營運，權益應受保障。

中天能否回到52台？根據最新的三讀條文之中明定，「如原頻道已交由其他衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商使⽤，主管機關應召集相關業者協調適當之補救措施。駁回換照申請之⾏政處分經撤銷、廢⽌或因其他原因失其效⼒後，主管機關對於申請⼈負回復原狀及頻道位置之義務。」

對此，NCC代理主委陳崇樹先前在立法院回應，這要跟有線電視做商業協商，因為牽涉第三方人利益，NCC不能要有線電視系統業者把原來房客找回來，把現有房客請走，「難度很大，幾乎不可能」。

NCC是在2020年時否決中天新聞台換照，這也引發了NCC與中天之間的法律大戰，後續引發26件行政訴訟，其中7件敗訴定讞。

