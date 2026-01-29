鄭麗文稱第一島鏈和平從台灣出發 林濁水酸「天兵言」

我的頻道

記者周佑政／台北即時報導
國共論壇將於下週在北京舉行。國民黨主席鄭麗文（中）發表看法。(記者杜建重／攝影)
國共智庫論壇平台下周舉行，國民黨主席鄭麗文日前表示，第一島鏈已非上世紀冷戰的戰爭前沿，不需要開啟冷戰2.0，她希望這是從台海開始的和解、和平島鏈。民進黨前立委林濁水表示，冷戰期間中國無遠洋投射能力，第一島錬不存在軍事緊張，而是自2010年後，中國龐大艦隊、航母配合5代戰機穿梭島錬南北對鄰國威懾，緊張才形成。林濁水說，鄭麗文莫名地強調「島鏈和平」從台灣出發，不是天兵言是什麼？

林濁水在臉書貼文表示，韓國瑜以擅天兵語崛起，令正常人一頭霧水，令包括「名牌學者」的韓粉如醉如癡。如今鄭麗文毫不遜色，她說第一島鏈已非上世紀冷戰的戰爭前沿，不需要開啟冷戰2.0。而和平要由台灣啟動。

林濁水說，毫無疑問這見解之天兵和韓草包的太平島挖石油尼泊爾位在阿爾卑斯山系出同門。

林濁水說，事實和鄭麗文強調的完全相反，冷戰期間韓戰越戰雖然打得火熱，但第一島錬根本風平浪靜。因為冷戰期間軍力上中國毫無遠洋投射能力，採取的是在距離第一島練遙遠的地方進行「近岸防衛戰略」，第一島錬根本不存在什麼軍事上的緊張關係。

林濁水說，相反的，自2010年後迄今島錬才緊張無比。而其原因正是今天中國龐大艦隊、航母接二連三下水配合5代戰機形成的遠洋投射能力後，不斷地穿梭島錬南北進行對鄰國威懾，宣布南海為核心利益，挑戰國際海洋公約，國際仲裁而在島礁上大肆填沙造陸建立軍事設施，島錬緊張才因而形成。

林濁水說，面對這樣局勢卻莫名其偉大地強調「島鏈和平」要從台灣出發，儘管鄭麗文一再被「名牌學者」讚為天人，但是所說的不是天兵言是什麼？

