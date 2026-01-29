我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財報懶人包：Meta、微軟、特斯拉、三星電子一次掌握

鮑爾為什麼遲不表態是否留任Fed理事？

黑白集／告老承諾隨風去 柯總召長相左右

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨立院黨團總召柯建銘表態再選總召。(本報資料照片)
民進黨立院黨團總召柯建銘表態再選總召。(本報資料照片)

若有人相信民進黨有什麼承諾是認真的，看柯建銘就知道了。去年大罷免失敗後，綠營逼宮要求柯總召為這個爛點子下台；當時老柯苦苦哀求「讓我做完這一屆」，才保住位子。本月中，他還宣稱「做完這屆，我要離開立法院」；誰料，這幾天他又表態要爭取下屆黨團「總召」。

發動大罷免時，柯建銘不可一世，自認是發明民主奪權奇謀的金頭腦，把賴清德和卓榮泰唬得團團轉。被逼宮時，他低聲下氣彎腰磕頭，連妻子都幫他求情。本會期將屆滿，他裝腔作勢說要「告老還鄉」，綠營立委紛作依依不捨狀。但趁大家不注意，這老兄又搶去登記爭取總召；他的「這屆」，還有兩年呢！

說柯建銘是「能屈能伸」大丈夫，不如說他是姓「賴」家族堅貞成員。遇到逆風便低頭，沒什麼可恥；只要賴過風頭，又是好漢一條。民進黨的「萬年總召」，就是這樣修煉出來的。自己食言的承諾，嚼一嚼吞下去，又會變成新的養分。柯建銘萬夫莫敵術，全靠閃躲賴喬的真功夫。

當然，也不能不感謝外來的滋補。柯文哲提著「人工生殖法」來談交換國防預算，柯建銘的聲量馬上暴漲幾吋；出席趙少康的新書會，又是一次大露臉。這角色，民進黨內誰能取代？君不見，被看好接總召的蔡其昌，迄今還在「想想」是否參選，也難怪老柯老神在在。（轉載自聯合報）

柯建銘 民進黨 罷免

上一則

請病假逾1年…監察院長陳菊准辭 藍：為九合一選舉提前止損

下一則

國共智庫論壇蕭旭岑率團 是否見王滬寧「客隨主便」

延伸閱讀

新聞評論／柯文哲開口交易法案 究竟意欲何為？

新聞評論／柯文哲開口交易法案 究竟意欲何為？
黑白集／就怕台北市得分 民進黨病得不輕

黑白集／就怕台北市得分 民進黨病得不輕
柯建銘再選總召 王世堅勸交棒 黨內認柯續任機率增

柯建銘再選總召 王世堅勸交棒 黨內認柯續任機率增
新聞眼／王世堅此言差矣 何止柯建銘要知所進退

新聞眼／王世堅此言差矣 何止柯建銘要知所進退

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦