黑白集／告老承諾隨風去 柯總召長相左右

民進黨立院黨團總召柯建銘表態再選總召。(本報資料照片)

若有人相信民進黨 有什麼承諾是認真的，看柯建銘 就知道了。去年大罷免 失敗後，綠營逼宮要求柯總召為這個爛點子下台；當時老柯苦苦哀求「讓我做完這一屆」，才保住位子。本月中，他還宣稱「做完這屆，我要離開立法院」；誰料，這幾天他又表態要爭取下屆黨團「總召」。

發動大罷免時，柯建銘不可一世，自認是發明民主奪權奇謀的金頭腦，把賴清德和卓榮泰唬得團團轉。被逼宮時，他低聲下氣彎腰磕頭，連妻子都幫他求情。本會期將屆滿，他裝腔作勢說要「告老還鄉」，綠營立委紛作依依不捨狀。但趁大家不注意，這老兄又搶去登記爭取總召；他的「這屆」，還有兩年呢！

說柯建銘是「能屈能伸」大丈夫，不如說他是姓「賴」家族堅貞成員。遇到逆風便低頭，沒什麼可恥；只要賴過風頭，又是好漢一條。民進黨的「萬年總召」，就是這樣修煉出來的。自己食言的承諾，嚼一嚼吞下去，又會變成新的養分。柯建銘萬夫莫敵術，全靠閃躲賴喬的真功夫。

當然，也不能不感謝外來的滋補。柯文哲提著「人工生殖法」來談交換國防預算，柯建銘的聲量馬上暴漲幾吋；出席趙少康的新書會，又是一次大露臉。這角色，民進黨內誰能取代？君不見，被看好接總召的蔡其昌，迄今還在「想想」是否參選，也難怪老柯老神在在。（轉載自聯合報）