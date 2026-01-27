聯輔基金會爆酬庸 創意私房會員也在內 藍諷「綠敗選退輔會」

藍委王鴻薇、羅智強揭中小企業聯輔基金會疑雲，人事名單驚見創意私房「高級會員」。(國民黨黨立院黨團／提供)

賴政府人事頻遭質疑酬庸，國民黨 立委王鴻薇昨天踢爆，台灣中小企業聯合輔導基金會（聯輔基金會）藏著大量民進黨 「選舉落選人」，簡直成「敗選退輔會」；更誇張的是她接獲陳情，「創意私房」案高級會員也在被安插的人事名單內，讓女員工連廁所都不敢上。

聯輔基金會1982年成立，由省屬七行庫捐助，專責解決融資困難。2003年改隸經濟部更名「財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會」，屬公設財團法人，政府有掌控權。

王鴻薇、國民黨立委羅智強 昨開記者會指出，聯輔基金會現任董事長徐定禎是民進黨苗栗縣長落選人，總經理葉仁創是南投縣議員落選人，兼任顧問為行政院前副院長鄭文燦人馬、桃園市政府前秘書處長顏子傑，根本成綠營「敗選退輔會」。

王鴻薇表示，聯輔基金會背後藏著大量的中小企業人脈，正是政府耕耘選票的密碼，出任董事長等於掌握組織資源，可長期把持補助，如風災、地震、疫情的紓困貸款都是；前任總經理吳群隆就是蘇系代表，徐定禎是英系，葉仁創則為新潮流，一切只有酬庸，沒有專業。

王鴻薇提到，她還接獲內部陳情，葉仁創安插人事名單中驚見「創意私房」案高級會員「南橘子」郭柏宏，及董事會秘書黃靜惠，兩人分別涉犯兒少性剝削犯罪及公益侵占罪判決確定，內部管理顯然大有問題。

王鴻薇補充，陳情書表示，女性員工因新聞報導發現郭柏宏曾涉案，但反映後未獲適當處理，長期處於恐懼與心理壓力，甚至因此不敢在聯輔基金會上廁所，這已嚴重危害職場安全與信任。羅智強直言，民進黨酬庸不看專業，沒想到這次捅出大樓子，郭柏宏不只爆「創意私房」案，且2022年被起訴、2024年3月北院判決，但直到去年才離職，薪水領好領滿，根本就是包庇。

經濟部中小企業署表示，聯輔基金會於得知員工涉及兒少相關犯罪後，已依內部程序啟動約談並停止聘用，他們已要求聯輔基金會檢討人事聘用及背景查核程序，落實內部考核與操守規範，杜絕類似情事再次發生。