我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

聯輔基金會爆酬庸 創意私房會員也在內 藍諷「綠敗選退輔會」

台灣新聞組／台北27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
藍委王鴻薇、羅智強揭中小企業聯輔基金會疑雲，人事名單驚見創意私房「高級會員」。(國民黨黨立院黨團／提供)
藍委王鴻薇、羅智強揭中小企業聯輔基金會疑雲，人事名單驚見創意私房「高級會員」。(國民黨黨立院黨團／提供)

賴政府人事頻遭質疑酬庸，國民黨立委王鴻薇昨天踢爆，台灣中小企業聯合輔導基金會（聯輔基金會）藏著大量民進黨「選舉落選人」，簡直成「敗選退輔會」；更誇張的是她接獲陳情，「創意私房」案高級會員也在被安插的人事名單內，讓女員工連廁所都不敢上。

聯輔基金會1982年成立，由省屬七行庫捐助，專責解決融資困難。2003年改隸經濟部更名「財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會」，屬公設財團法人，政府有掌控權。

王鴻薇、國民黨立委羅智強昨開記者會指出，聯輔基金會現任董事長徐定禎是民進黨苗栗縣長落選人，總經理葉仁創是南投縣議員落選人，兼任顧問為行政院前副院長鄭文燦人馬、桃園市政府前秘書處長顏子傑，根本成綠營「敗選退輔會」。

王鴻薇表示，聯輔基金會背後藏著大量的中小企業人脈，正是政府耕耘選票的密碼，出任董事長等於掌握組織資源，可長期把持補助，如風災、地震、疫情的紓困貸款都是；前任總經理吳群隆就是蘇系代表，徐定禎是英系，葉仁創則為新潮流，一切只有酬庸，沒有專業。

王鴻薇提到，她還接獲內部陳情，葉仁創安插人事名單中驚見「創意私房」案高級會員「南橘子」郭柏宏，及董事會秘書黃靜惠，兩人分別涉犯兒少性剝削犯罪及公益侵占罪判決確定，內部管理顯然大有問題。

王鴻薇補充，陳情書表示，女性員工因新聞報導發現郭柏宏曾涉案，但反映後未獲適當處理，長期處於恐懼與心理壓力，甚至因此不敢在聯輔基金會上廁所，這已嚴重危害職場安全與信任。羅智強直言，民進黨酬庸不看專業，沒想到這次捅出大樓子，郭柏宏不只爆「創意私房」案，且2022年被起訴、2024年3月北院判決，但直到去年才離職，薪水領好領滿，根本就是包庇。

經濟部中小企業署表示，聯輔基金會於得知員工涉及兒少相關犯罪後，已依內部程序啟動約談並停止聘用，他們已要求聯輔基金會檢討人事聘用及背景查核程序，落實內部考核與操守規範，杜絕類似情事再次發生。

民進黨 羅智強 國民黨

上一則

台灣900萬國際客目標再跳票 去年觀光逆差7000億

下一則

霍諾德攀101…新加坡媒體：雖提升台灣能見度 但未必是該冒的險

延伸閱讀

美國防戰略反映「美國優先」 藍委憂美對台安全承諾更不確定

美國防戰略反映「美國優先」 藍委憂美對台安全承諾更不確定
朝野協商破局 TPASS等新興預算 最快3月初通過

朝野協商破局 TPASS等新興預算 最快3月初通過
台積產能移美 陳冲：台恐失美戰略夥伴地位

台積產能移美 陳冲：台恐失美戰略夥伴地位
考試院稱法令生效要執行 但停砍公教年金需半年 被批太久

考試院稱法令生效要執行 但停砍公教年金需半年 被批太久

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿