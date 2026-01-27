柯文哲轉綠白合？ 蕭旭岑：藍白合是民意 非高層說變就變

國民黨副主席蕭旭岑。（本報資料照片）

前民眾黨主席柯文哲 先前為白委陳昭姿的「人工生殖法」代孕解禁，與立院民進黨 團總召柯建銘 密談，柯說若綠營支持修正「人工生殖法」，他就會處理總預算及軍購案，使綠白合議題再起。

中央社報導，針對柯文哲自曝拿人工生殖法，跟柯建銘談總預算與國防預算特別條例，國民黨副主席蕭旭岑說，應只是柯文哲的策略應用，是否真的交換，有待釐清；柯文哲快人快語的個人風格強烈，應以較正面角度解讀，以負面角度解讀，就中了民進黨的計。

蕭旭岑表示，藍白合是被藍白兩黨的基層推著走，不是高層說變就變。現在最重要是藍白合作，下架民進黨。

台北中國時報報導，陳昭姿說，雙柯見面時她並不在場，但以柯文哲快人快語的行事風格，意思應該是「『人工生殖法』代孕解禁部分，以及在執政黨非常在意的總預算、軍購案，都應該有好好討論的空間。」

陳昭姿說，然而後來因「人工生殖法」幾乎沒辦法被理性討論，她也遭集體羞辱，讓柯文哲看了非常驚訝，所以大概是有感而發，覺得非政治性的民生法案應有機會坐下來協商。

立院民進黨團幹事長鍾佳濱則批評，要國防自主也要身體自主，柯文哲騙台灣人要拿最珍貴的身體自主權來維護國家整體的國防安全，「門都沒有！」相信台灣人不能理解，也不能接受這種詐騙行徑。