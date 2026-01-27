我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

柯文哲轉綠白合？ 蕭旭岑：藍白合是民意 非高層說變就變

台灣新聞組／台北27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨副主席蕭旭岑。（本報資料照片）
國民黨副主席蕭旭岑。（本報資料照片）

前民眾黨主席柯文哲先前為白委陳昭姿的「人工生殖法」代孕解禁，與立院民進黨團總召柯建銘密談，柯說若綠營支持修正「人工生殖法」，他就會處理總預算及軍購案，使綠白合議題再起。

中央社報導，針對柯文哲自曝拿人工生殖法，跟柯建銘談總預算與國防預算特別條例，國民黨副主席蕭旭岑說，應只是柯文哲的策略應用，是否真的交換，有待釐清；柯文哲快人快語的個人風格強烈，應以較正面角度解讀，以負面角度解讀，就中了民進黨的計。

蕭旭岑表示，藍白合是被藍白兩黨的基層推著走，不是高層說變就變。現在最重要是藍白合作，下架民進黨。

台北中國時報報導，陳昭姿說，雙柯見面時她並不在場，但以柯文哲快人快語的行事風格，意思應該是「『人工生殖法』代孕解禁部分，以及在執政黨非常在意的總預算、軍購案，都應該有好好討論的空間。」

陳昭姿說，然而後來因「人工生殖法」幾乎沒辦法被理性討論，她也遭集體羞辱，讓柯文哲看了非常驚訝，所以大概是有感而發，覺得非政治性的民生法案應有機會坐下來協商。

立院民進黨團幹事長鍾佳濱則批評，要國防自主也要身體自主，柯文哲騙台灣人要拿最珍貴的身體自主權來維護國家整體的國防安全，「門都沒有！」相信台灣人不能理解，也不能接受這種詐騙行徑。

柯文哲 民進黨 柯建銘

上一則

政院前科長涉共諜遭起訴 開庭翻供否認犯罪

下一則

新聞評論／自由不是免費 無止盡的軍備競賽更昂貴

延伸閱讀

預算案吵成一團 柯文哲批賴清德搞鬥爭 像明朝崇禎帝

預算案吵成一團 柯文哲批賴清德搞鬥爭 像明朝崇禎帝
觀察站／藍逢權力重組 外有柯文哲復出增變數

觀察站／藍逢權力重組 外有柯文哲復出增變數
柯文哲：賴清德每天搞鬥爭讓國家亂糟糟 行為像崇禎皇帝

柯文哲：賴清德每天搞鬥爭讓國家亂糟糟 行為像崇禎皇帝
柯文哲稱藍別高估實力 國民黨：為大局往前看

柯文哲稱藍別高估實力 國民黨：為大局往前看

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿