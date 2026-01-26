拉下民進黨人選…高市長選戰藍白合？黃國昌：當然不排除

立委柯志恩(中）參加大社蜜棗等項產品行銷活動，她表示，藍白一定要合。（圖／柯志恩服務處提供）

年底高雄市長選戰，國民黨 、民進黨 各推立委柯志恩、賴瑞隆參選。民眾黨主席黃國昌 昨被問及高市長人選是否藍白合？他說，拉下民進黨候選人是大家的共識，「賴瑞隆在國會表現讓人非常失望」，不排除與國民黨提名的柯志恩合作；柯志恩則說「藍白一定要合」。

賴瑞隆反擊表示，他10年來為高雄爭取6000億台幣（約190億美元）重大建設經費，也獲公督盟連續19會期優秀立委，以及多次「口袋國會」的優良立委肯定，「讓高雄如何建設，讓高雄更好，這才是高雄市民最關心的事」。

民眾枱面上暫無高市長人選，前主席柯文哲、現任主席黃國昌昨到高雄參加「守護南方希望，高雄轉型青年未來」論壇。黃國昌說，面對高雄選舉，拉下民進黨推出的候選人應該是大家的共識，「賴瑞隆在國會裡面的表現，我必須老實說，讓人非常失望」，質詢台上針對法案討論，賴竟然拿幕僚準備的錯誤稿子散播假訊息，這件事情賴瑞隆從來沒有好好面對過；地方選舉上，相信在野的團結跟合作是基本方向，怎樣推出最強候選人，讓高雄這邊有新氣象，「我們大家會一起好好努力」。媒體追問，會跟柯志恩談合作？黃國昌回應，「當然不排除」。

柯志恩昨在大社出席活動時表示，藍白一定是要合，國民黨中央和民眾黨主席及相關單位已取得非常好的默契，也訂了1個機制，未來選舉藍白一定有合作默契。

此外，國民黨下屆台中市長人選尚未出爐，傳出黨中央2月6月將二度邀集表態參選的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔協調。台中市長盧秀燕昨公開喊話黨中央，提名時間「不要遲於2月19日」，否則競選時程將過於匆忙；她並直言，若第二次協調仍無法達成共識，「就趕快舉行初選」。

盧秀燕昨天出席台中市補習教育暨品保協會會員大會後受訪表示，自己8年前爭取台中市長提名時，黨內初選結果也是在2月19日左右宣布，與目前的時點相當接近。

她表示，目前黨內兩位參選人條件都非常優秀，無論是內部民調或媒體公布的數據，皆明顯領先民進黨潛在人選。

「兩位都會贏，問題在於市長只有一位。」盧直言，正因雙方實力相當、相持不下，黨內更應盡速完成提名程序，讓選戰能及早啟動、穩定推進。她強調，雖然目前看來都領先，但仍希望能「穩定領先」，避免因時程拖延影響整體布局。