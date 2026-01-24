民進黨內逼宮聲浪降低 柯建銘續任總召機會增

民進黨立院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

民進黨 立院黨團幹部將在本月底任期屆滿，民進黨團總召柯建銘 日前鬆口「會去登記」。雖然民進黨立委王世堅呼籲柯建銘知所進退，但目前黨內各派逼宮聲浪已明顯降低，柯建銘續任總召機會增；原本最積極逼供的新潮流，雖然仍在為總召接棒人選做準備，但強調時機點和尊重柯建銘意願都很重要，「搞大場面」換下柯建銘的機會不高。

柯建銘在去年發起大罷免 ，最終以「大失敗」收場，老柯也成為民進黨內追究責任戰犯，連賴清德總統都喊出民進黨團應該改組，但最終柯建銘挺過了逼宮危機，在立院本會期續任總召。朝野協商時，在野黨立委發言前還先道恭喜，「恭喜柯總召成功戰勝了賴主席」。

民進黨派系人士分析，柯建銘續任機會增加有兩點主因，一、接棒人選還沒熱身好，二、老柯仍是當前派系平衡下的最大公約數。

派系人士表示，目前除了新潮流外，其他派系並沒有積極布局下屆總召動作，而新系動向也逐漸明朗，人選不外乎就是蔡其昌。蔡論資排輩最夠份量，又有立法院副院長經歷背書，是新系首選。

派系人士指出，蔡其昌最大問題是兼具中華職棒會長身分，今年國際賽正夯，「棒球界還需要蔡其昌」的社會氛圍濃，要馬上轉換色到立院做政治攻防並不容易，而他的中職會長任期將在明年初任滿，屆時可能會是角色轉換較恰當時機；且柯建銘已表態仍要續任，若新系堅持交棒，雙方終將一戰，並非黨內高層樂見，交棒事宜「事緩則圓」。

非賴系派系人士指出，當時民進黨內想換下柯建銘，主因是老柯拉著民進黨搭上「大罷免列車」，也不聽大家意見，這項缺點已經蓋過他所有優點，不得不對他逼宮；如今那一頁已翻過，柯建銘的優點重新浮現，熟稔議事攻防、對法案掌握度高、更重要的是和各派系保持等距，是派系平衡下的最大公約數。

有非賴系民進黨立委就透露，只要柯建銘不再暴衝，比起讓新潮流接棒總召，非賴陣營現在反而比較希望柯建銘續任。他大膽預言，只要高層開綠燈讓黨團真正自主，新系屆時在黨團大會也沒有大動作，柯建銘至少抓得穩近半的綠委支持，續任總召機會不小。

對於將登記參選下屆總召相關議題，柯建銘今天仍低調以對，並無新說法，僅重申「會去登記」。