我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

民進黨內逼宮聲浪降低 柯建銘續任總召機會增

記者蔡晉宇／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨立院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)
民進黨立院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

民進黨立院黨團幹部將在本月底任期屆滿，民進黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記」。雖然民進黨立委王世堅呼籲柯建銘知所進退，但目前黨內各派逼宮聲浪已明顯降低，柯建銘續任總召機會增；原本最積極逼供的新潮流，雖然仍在為總召接棒人選做準備，但強調時機點和尊重柯建銘意願都很重要，「搞大場面」換下柯建銘的機會不高。

柯建銘在去年發起大罷免，最終以「大失敗」收場，老柯也成為民進黨內追究責任戰犯，連賴清德總統都喊出民進黨團應該改組，但最終柯建銘挺過了逼宮危機，在立院本會期續任總召。朝野協商時，在野黨立委發言前還先道恭喜，「恭喜柯總召成功戰勝了賴主席」。

民進黨派系人士分析，柯建銘續任機會增加有兩點主因，一、接棒人選還沒熱身好，二、老柯仍是當前派系平衡下的最大公約數。

派系人士表示，目前除了新潮流外，其他派系並沒有積極布局下屆總召動作，而新系動向也逐漸明朗，人選不外乎就是蔡其昌。蔡論資排輩最夠份量，又有立法院副院長經歷背書，是新系首選。

派系人士指出，蔡其昌最大問題是兼具中華職棒會長身分，今年國際賽正夯，「棒球界還需要蔡其昌」的社會氛圍濃，要馬上轉換色到立院做政治攻防並不容易，而他的中職會長任期將在明年初任滿，屆時可能會是角色轉換較恰當時機；且柯建銘已表態仍要續任，若新系堅持交棒，雙方終將一戰，並非黨內高層樂見，交棒事宜「事緩則圓」。

非賴系派系人士指出，當時民進黨內想換下柯建銘，主因是老柯拉著民進黨搭上「大罷免列車」，也不聽大家意見，這項缺點已經蓋過他所有優點，不得不對他逼宮；如今那一頁已翻過，柯建銘的優點重新浮現，熟稔議事攻防、對法案掌握度高、更重要的是和各派系保持等距，是派系平衡下的最大公約數。

有非賴系民進黨立委就透露，只要柯建銘不再暴衝，比起讓新潮流接棒總召，非賴陣營現在反而比較希望柯建銘續任。他大膽預言，只要高層開綠燈讓黨團真正自主，新系屆時在黨團大會也沒有大動作，柯建銘至少抓得穩近半的綠委支持，續任總召機會不小。

對於將登記參選下屆總召相關議題，柯建銘今天仍低調以對，並無新說法，僅重申「會去登記」。

柯建銘 民進黨 罷免

上一則

美才喊話 藍白第8度封殺1.25兆軍費案

延伸閱讀

只說做完這屆立委、沒說卸任總召 柯建銘：我會去登記

只說做完這屆立委、沒說卸任總召 柯建銘：我會去登記
觀察站／賴卓蠻牛硬闖瓷器店 和解咖啡難續杯

觀察站／賴卓蠻牛硬闖瓷器店 和解咖啡難續杯
趙少康發表新書 藍綠白都到了 柯建銘問「大和解咖啡」何時續杯？

趙少康發表新書 藍綠白都到了 柯建銘問「大和解咖啡」何時續杯？
中天主播林宸佑遭控行賄軍人蒐密交陸方 羈押禁見

中天主播林宸佑遭控行賄軍人蒐密交陸方 羈押禁見

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
中天記者林宸佑。(本報系資料照片)

曾酸別人…中天主播林宸佑 羈押首日早餐「豆漿配包子」

2026-01-18 10:19
林宸佑(右)被搜查並收押，中天表示對案件毫無所悉。(本報系資料照)

中天主播收押禁見 電視台：望司法公正審理 勿枉勿縱

2026-01-17 11:20

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星