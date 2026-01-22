黨內鬥爭？ 邱臣遠擬戰竹北爆性騷疑雲自請調查

我的頻道

記者黃羿馨／新竹22日電
新竹市副市長邱臣遠遭爆在代理市長期間疑似性騷擾言行引發外界關注。邱臣遠表示，報導中引述的相關說法「皆為子虛烏有」，已對他本人及市府名譽造成極大傷害。（圖／民眾黨提供）
新竹市副市長邱臣遠剛傳出可能參選竹北市長，昨天遭爆在代理市長期間疑有性騷言行，邱回應相關說法子虛烏有，已請市府啟動調查；但爆料時機敏感，被解讀是黨內鬥爭。

身兼民眾黨新竹黨部主委的邱臣遠遭網路媒體爆料，在代理市長一年五個月期間，要求市長室內所有行程都要安排人力，其中有女員工被要求「就連我上廁所都要跟」，讓女員工感到不舒服，開始蒐證。市長高虹安復職後獲悉，立即將女員工調離職務，並提供申訴管道。

邱臣遠昨出面表示，報導引述的相關說法皆子虛烏有，已對他及市府名譽造成極大傷害。為求還原事實，已要求市府主動調查，也對不實指控的人士保留法律追訴權。新竹市府人事處昨回應，依法依程序嚴謹處理，尚未收到當事人申訴。

民眾黨前主席柯文哲布局大新竹地區選舉，外傳國民黨有意禮讓民眾黨選竹北市長，柯文哲胞妹柯美蘭、邱臣遠和竹縣議員林碩彥都是潛在人選，加上民進黨現任市長鄭朝方有機會轉戰縣長，竹北市長成為民眾黨挺進竹縣灘頭堡的重要一役。

民眾黨近日將為竹北市長提名進行內部民調，卻爆出邱臣遠性騷疑雲，外界傳出黨內角力與鬥爭等陰謀論。

民眾黨新竹黨部前主委李國璋駁斥內鬥之說，指黨內對邱臣遠人品與行事作風評價正面，既然有爭議，就調查釐清。林碩彥表示，在黨內提名竹北市長參選人之際爆出爭議，實屬敏感，盼盡快釐清、還原事實。

