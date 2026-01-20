我的頻道

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

昔為選國民黨主席廝殺 趙少康曝已與鄭麗文、郝龍斌吃和解飯

記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康今在立法院舉行新書發表會。(記者季相儒／攝影)
中廣前董事長趙少康今在台灣立法院舉辦新書發表會，國民黨主席鄭麗文、台北市前市長郝龍斌皆到場祝賀，三人互動引發關注。趙少康會後受訪透露，三人上周一同吃晚餐，大家互相擁抱、握手，兩人「早就已經和解了」，選舉是一時的，過了就過了。

國民黨主席競選期間，鄭麗文與郝龍斌陣營激烈廝殺，戰況激烈。趙少康今舉辦「七十少年：趙少康的時代現場」新書發表會。鄭麗文坐在台上與趙少康互動熱絡，不時交頭接耳，郝龍斌則在台下，未與鄭麗文互動。

鄭麗文致詞時提到，四年多前趙少康有意選黨主席，她想了很多輔選計畫，後來趙又說不選了。是她認識趙少康多年唯一氣他的一次。

趙少康說，立法院長韓國瑜當時鼓勵他選黨主席，他也一度起心動念，但因資格不夠，國民黨規定一定要當過中央委員和中央評議委員，時任主席江啟臣也很好，願意給他中評委，但國民黨又有規定要恢復黨籍一年，當時他作為失聯黨員，一向最不願意去破壞規矩，所以沒有選。

趙少康表示，選後三人都吃過飯了，只是沒讓外界知道，12日晚間在遠東香格里拉飯店，他和鄭麗文、郝龍斌一起吃了晚餐，大家互相擁抱、握手，鄭主席跟郝前市長其實早就已經和解了。

趙少康在書中提及這次黨主席選舉，勉勵鄭麗文遠離親中力量。他在受訪時表示，台灣現在最重要的就是讓兩岸和平，沒有任何事比兩岸和平更重要。他們算是很幸運的，從出生到現在，台灣本島沒有戰爭，大家能夠和平順利完成學業、建立事業，這是很不容易的。中國近百年都沒有這麼長的時間可以和平，真的很難得。

趙少康說，不管將來鄭麗文是不是去大陸見習近平，或是兩岸之間的國共論壇，大家目標還是一樣，就是希望和平，他相信鄭麗文一定是以和平為最主要的目標，只要是促進台灣和平、促進兩岸和平，他都支持。

