綠勸鄭麗君選北市 藍批：德公移山能當政績？

行政院副院長鄭麗君(右)主責關稅談判受肯定，綠營基層、民代勸進聲漸強，但徵召鄭麗君最大難關會出在本人意願，就要看賴清德總統(左)是否能夠說服了。(本報系資料照)

民進黨 布局2026縣市首長選戰，近日因行政院副院長鄭麗君對美關稅談判有功，黨內勸進鄭出戰台北市長聲浪愈發強烈，但國民黨 立委羅智強 反問，「德公移山」也能當政績？此外，傳出民進黨有意提名總統府副秘書長何志偉出戰桃園市長，民進黨發言人吳崢說，迄今為止「完全沒有討論」。

民進黨上周已完成高雄市、台南市、嘉義縣三縣市長初選民調。民進黨選對會昨決議，建議明天中執會依初選結果，嘉義縣提名立委蔡易餘、台南市提名立委陳亭妃，高雄市則提名立委賴瑞隆；至於民進黨在台北、桃園市的布局，吳崢說，會中並未討論人選。

據了解，在台北市長人選布局上，行政院長卓榮泰、民進黨前秘書長林右昌，及立委王世堅、沈伯洋、吳思瑤、議員苗博雅都曾被點名；民進黨人士指出，鄭麗君夠分量、仇恨值低，熟稔政策，加上關稅談判有功，聲勢水漲船高，但最大問題出在「個人意願」，就看黨主席賴清德能否說服。

對於綠營勸進鄭麗君戰北市當「大亮點」，羅智強酸說，鄭將高科技產業鏈拔根，「德公移山」到美國，若可以當政績，那也沒什麼好說的了；台北市長蔣萬安的政績有目共睹，國民黨團對台北市長選舉審慎樂觀、志在必得。

對此，蔣萬安說，距選舉還有段時間，就是持續推動各項市政、照顧所有市民。

媒體報導，民進黨將在1月底徵召何志偉參選桃園市長，對戰現任市長張善政。吳崢表示，選對會開了這麼多次會議，迄今為止「完全沒有討論」。

據了解，民進黨選對會下次將於2月2日開會，當周傾向處理連任縣市，包括屏東、澎湖縣；至於是否能在農曆年前完成台北、桃園市長提名，尚待選對會討論。