柯文哲：大罷免很多人為救我而投票 藍別高估實力

記者林銘翰、李成蔭／台北19日電
民眾黨台北市黨部舉行松信夥伴見面會，前黨主席柯文哲（中）、現任黨主席黃國昌（右）、台北市議員張志豪（左）等人出席。（記者葉信菉／攝影）
民眾黨台北市黨部舉行松信夥伴見面會，前黨主席柯文哲（中）、現任黨主席黃國昌（右）、台北市議員張志豪（左）等人出席。（記者葉信菉／攝影）

台北地方法院審理京華城案，排定今年3月26日一審宣判。民眾黨前主席柯文哲昨天說，他原本計畫要寫4本書，但是內容都還都不完整，待在台北看守所期間也有關注大罷免，很多人為了救柯文哲而出門投票，「國民黨不要太高估實力。」

民眾黨台北市黨部昨天舉辦「松信夥伴見面會」，與會者包括柯文哲、民眾黨主席黃國昌、台北市黨部主委周榆修，還有台北市議員張志豪、林珍羽等人。柯文哲在會中暢談自身司法案件，「相信自己相信的東西，大家每天都進步一點，累積起來的進步就很驚人。」

柯文哲指出，歷經在台北看守所進修一年，他發現發呆也是一種幸福，當時有計畫要寫四本書，不過內容至今都不完整，包括擔任過去台北市長的經驗、民眾黨從中央到地方黨部的標準作業流程，「犯過的錯誤不能再犯，例如立法院辦公室怎麼報帳，一定要有規則。」

柯文哲說，自己總共換過9位室友，每個人的故事都很精采，很多管理員也都很有趣，就像去年7、8月間的大罷免，「管理員每30分鐘就來報進度，我不想聽都不行」，因為他只有選擇訂閱報紙，本來想說要參採多元意見，但是自由時報看不下去、中國時報字體太大，最後還是看聯合報。

柯文哲表示，每個人一天都只有24小時，愁眉苦臉也是24小時，隨遇而安也是24小時，因此自己在看守所讀很多書，「我剛出來不太會講話，而且還有人群恐懼症」，經過一段時間才得以恢復，反正最後還是活著回來，「我在監獄裡也有想過，我會不會死在裡面。」

柯文哲認為，要不是大罷免結果32比0，他現在可能還待在看守所，很多人為了救出柯文哲而去投票，「國民黨不要太高估實力，我是個很愛數據的人，我有做過研究，所以我知道情況，但是不要洩漏太多國家機密。」

除了要國民黨別太高估實力，柯文哲還批評免費營養午餐是民粹，引發各界討論。國民黨立委都說，政治人物對於政策有個人看法都尊重，但最重要還是藍白合，才有辦法凸顯在野力量，不要被執政黨各個擊破，事實上，絕大多數的民意也都希望藍白合。

國民黨立委賴士葆認為，在不只是地方免費國中小營養午餐，中央也推動0到6歲政府養，其實國家也很多社福政策，所以對任何人對政策的看法表達尊重，不過他強調，最重要還是藍白合，沒有合作，在野黨力量就沒辦法凸顯，執政黨就想各個擊破。當然大罷免過程中，柯文哲因素的確是有，對反罷免有作用，但最重要是藍白要合。

國民黨立委謝龍介表示，任何人都可以對公共政策表達意見，現在中央地方都在努力合作，少子化也非常嚴重，甚至18歲以下應該都要國家養。他認為，大罷免是因為藍白合，當時有將近6成在野支持者出來投票，結果就是藍白合的現象，絕大多數的民意也都希望能繼續合作。

