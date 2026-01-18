「換侯」心結未解？鄭麗文未拜會侯友宜 藍基層憂2026選戰

我的頻道

台灣新聞組／台北18日電
鄭麗文去年當選國民黨主席至今仍未拜會侯友宜。（本報資料照片）
國民黨面臨2026選戰在新北、台中、花蓮、宜蘭、澎湖、竹縣等縣市，都有兩組人馬競爭的情況，黨內矛盾逐步浮現，未來部分縣市還有藍白競合的課題。國民黨在新北市長選舉仍未推派人選，媒體人吳子嘉稱鄭麗文去年當選國民黨主席至今仍未拜會侯友宜，直呼是因2024年總統大選，當時鄭公開在節目上大喊「換侯」導致兩人產生心結，近日侯友宜的各區行動治理就是展現侯的基層實力，勸告鄭麗文快點醒過來。

究竟鄭麗文上任後是否與侯友宜會面，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，他不清楚主席與侯市長是否有私下會面，選舉過程中有不同的意見都很正常，「大家都已翻頁了」，現在選舉各自回到自己的工作，黨主席就是領導黨往前走，侯市長就是回到市政工作，沒有什麼心結問題。

藍營內部有人批評，不到1個月就過年，多個縣市都有提名亂象，藍營執政的一級戰區新北、台中對手來勢洶洶，基層憂心卻無能為力。

國民黨主席鄭麗文回應，各選區都會按黨中央公布的提名辦法一步步走，基本上以協調為優先，未敲定人選不是整合不成，只是沒辦法內部協調決定，會辦初選回歸黨提名辦法。

北市黨部主委、議長戴錫欽表示，綠營新北市長參選人蘇巧慧與藍營可能人選李四川民調逐漸縮小，「整合要加快」。蘇巧慧說，她的團隊每天把長跑當成短跑，全力衝刺。

李四川說，他尊重黨部機制，1月底先完成輝達簽約，黨有需要就會投入活動。黨內競爭對手、新北副市長劉和然正撰寫個人成長和在新北市服務近40年的歷程，做最後衝刺。

國民黨 鄭麗文 侯友宜

