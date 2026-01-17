藍白放行718億預算 先動支38項逕付二讀 政院批僅占2.4%

藍白16日提案主張先⾏動⽀718億元台幣的新興計畫預算，並挾人數優勢逕付二讀、交付協商，圖為國民黨、民進黨黨團在議場高舉看板表達立場。(記者葉信菉／攝影)

中央總預算案持續卡關，國民黨 團、民眾黨 團昨在立法院聯手提案，將TPASS行政院通勤月票、勞工保險 生育給付、少子女化對策計畫等共38項新興計畫預算先行予以動支，總計約718億元(台幣，下同)，全案在藍白人數優勢下以58票贊成、49票反對，逕付二讀。

行政院發言人李慧芝批評，總預算每項計畫都是重要項目，每筆預算環環相扣，其中因總預算遲遲不審，導致受影響的新興計畫及延續性計畫新增項目高達2992億元，而在野黨挑挑揀揀，只同意動支718億元的新興計畫案，僅占整本總預算的2.4%，漠視其他民眾福利以及國家發展。

國民黨團、民眾黨團提案，有鑑於國際風雲詭譎、兩岸兵凶戰危，行政院卻惡意違法拒不編列志願役軍人加薪及提高警消退休金替代率的預算，建請院會做成決議，將總預算具有急迫性及攸關重大民生的新興資本支出及新增計畫，由立院同意後先行動支。

藍白共抽出38項新興計畫預算，總計約718億元，項目包括TPASS行政院通勤月票執行計畫15.8億元、公保生育給付差額補助2.35億元、勞工保險生育給付差額補助29.57億元、國家藥物韌性整備計畫18.48億元、高雄至屏東間東西向快速公路3.52億元等。

國民黨團總召傅崐萁指出，在野黨團非常負責任的將38項新興計畫預算抽出交付立法院審查，包括急迫的TPASS預算、育嬰補助、改善醫療計畫等，呼籲民進黨不要讓政黨意識型態凌駕民意，盡快讓民生預算通過。

民眾黨團副總召張啓楷表示，藍白提案盼立法院能先放行總預算案中的新興計畫，但解鈴還須繫鈴人，行政院應該盡快編足軍人加薪等預算，才能治本審查總預算案。

李慧芝指出，被在野黨剔除的新興計畫，包含校園無人機人才培育、為國軍提升戰備醫療能量設備的軍事投資計畫、提升本土疫苗自製量能的國家疫苗產業韌性深耕計畫，以及極端氣候的氣象風險數位治理、氣象觀測、海象監測，甚至連推進先進科技的量子電腦、矽光子計畫都被擱置，難道在野黨都認為不重要？

民進黨團幹事長鍾佳濱也批評，行政院新興預算總共2992億，藍白兩黨卻只抽出718億元重大急迫性民生預算，請問另外2000多億元為何不重要，難道人民要像乞丐一樣，敲碗才能通過預算嗎？