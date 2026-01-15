花蓮檢調追查馬太鞍溪洪患撤離不實 當庭逮捕光復鄉長

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀19死、5失蹤，光復鄉長林清水（左）在調查人員帶領下，14日晚近11時抵達地檢署。（記者王思慧／攝影）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮檢調昨天發動搜索，帶回鄉長林清水等4人偵訊，檢察官認為林清水等人未依災防法積極撤離卻浮報撤離人數，涉犯偽造文書、過失致死罪嫌重大，林清水遭當庭逮捕並聲請羈押禁見，秘書張源寶、王姓民政課長分別以20萬元（台幣，下同，約6327美元）及15萬元交保，曾姓前承辦人請回，三人均限制住居及出境、出海。

花蓮地檢署表示，專案小組經縝密蒐證及多方調卷研析，認為林清水等四人，在去年9月23日洪災發生前，已發布黃色、紅色警戒時，未依災害防救法積極推動疏散撤離，並在撤離人數統計表浮報登載不實的撤離人數，報給縣府民政處，使得光復鄉民因未預先撤離，導致19死5失蹤的嚴重災情。

花蓮地檢署昨天指揮調查局東部地區機動工作站、花蓮縣調查站、花蓮縣警察局刑大、鳳林警分局發動搜索，查扣調閱撤離名冊、防災通報等物證，帶回林清水等4人偵訊10小時後，昨天深夜陸續移送花檢複訊。