賴清德彈劾公聽會 學者列十大惡行：賴把職位做賤　

記者劉懿萱／台北即時報導
立法院今天針對彈劾賴清德總統舉行公聽會，學者代表林騰鷂（圖）發言。(記者曾原信／攝影)
立法院全院委員會上午舉行「對總統提出彈劾案」公聽會，民眾黨團推派的東海大學法律系退休教授林騰鷂，批評賴清德總統有「十大惡行」；林騰鷂說，總統依憲法第48條宣誓「遵守憲法、盡忠職務，如有違誓願受嚴厲制裁」，而今日的彈劾正是制裁的起點。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱則表示，這是憲政史上首例，藍白與其假其他名義要總統來立院違憲詢答，不如還是專心回到本務，好好審議年度總預算、國防特別預算條例。

林騰鷂認為，賴總統這1年7個月總統任內做的壞事，說自己不貪不取，為什麼要被彈劾，但他認為這是非常無知、無恥、無賴的說法，錯誤政策比貪汙可怕、不當人事安插也比貪汙可怕，更可怕的是濫用公權力、亂花人民納稅錢。

林騰鷂說，第一、賴總統背叛人民 ，違反憲法忠誠義務是最壞的，賴總統當選總統前信誓旦旦當選後要召集朝野協商來推動憲改，且接受網紅館長訪問時說要推動司改，修理恐龍法官，但現在恐龍大法官出現了，賴還去讚美，且賴總統就職時依照憲法48條宣示，一定尊重憲法、盡忠職務，如有違誓言，應受嚴厲制裁，所以今天彈劾只是制裁開端。

林騰鷂表示，第二是不依憲公布法律，行政院長卓榮泰不依法行政、不依法編預算、不依憲副署、不依憲開行政會議等「四個不依」；第三是在正式文件上寫宜聲請釋憲及暫時處分，賴總統用政治信令干預憲法，第四整年操弄、策動對立委大罷免，為憲大壓多數人民選出的國會；第五總統兼黨主席，夥同行政院、監察院、民進黨團聲請釋憲，侵蝕國會權力、推翻民進黨自己提過的國會改革；第六國政選舉化，以動員取代治理。

林騰鷂指出，第七是兩度胡亂提名親司、不適格大法官人選，敗壞司法公信力；第八稱許枉法裁判大法官，放任憲法法庭在未達法定評議人數下作成裁判；第九是不讓請病假一年的監察院長辭職，坐視監察院職能敗壞；最後第十是重大民生全面施政，賴總統卻常下鄉、下海，「把總統職位做賤」。

鍾佳濱今在公聽會前受訪表示，關於今天公聽會主題的彈劾案是憲政史上首例，看到在野黨提出的提案理由完全依法無據，其實際的目的，就是要求總統上台做國情報告，但因為違憲，總統無法來到立法院，因此再也這次改用提案方式，希望透過審查要求總統再度來到立法院。

鍾佳濱說，總統的責任在於團結國家，尤其此時台灣需要的是強化國防實力，以及攸關全民福祉的年度總預算，這些都要趕快付委審查。因此，總統府再次呼籲在野黨，與其做這些只是要繞過憲政的禁忌，假借其他憲政機制的名義，只為了要總統來立法院做違憲的詢答。不如專心回到自己的本務，好好進行年度總預算及特別重要的國防特別條例的交付審查。

