黑白集／國民黨變了？鄭麗文送暖蔡正元「帶著勳章入獄」

國民黨主席鄭麗文（左）近日在中常會，將國民黨最高榮譽的「實踐一等獎章」頒給蔡正元（中），表彰他對國民黨的特殊貢獻。(記者黃義書／攝影)

纏訟多年的「三中案」，前立委蔡正元成唯一有罪被告，遭判3年6個月徒刑定讞，將入獄服刑。國民黨 主席鄭麗文 上周中常會上特別頒發象徵國民黨最高榮譽「實踐一等獎章」給蔡正元，表示要讓大家永遠知道並記得「蔡正元是帶著勳章入獄」。鄭麗文為蔡正元送暖的舉動，讓人看到跟過去不一樣的國民黨文化，再次展現鄭氏風格。

曾任國民黨文傳會主委、發言人等職的蔡正元，對民進黨 的炮火向來猛烈，被視為戰將型人物。此一判決爭議甚大，他也被認為是民進黨司法追殺國民黨的犧牲品。

過去國民黨文化，對於這種在前線打仗，卻遭政治報復而身陷囹圄的同志，常作壁上觀，甚至切割，與民進黨黨性截然不同。黨中央這種消極態度令不少黨員心寒，也難怪國民黨會成一盤散沙。

鄭麗文在就職典禮當天，特別獻花給因連署案遭司法不成比例迫害的基層黨工，讓外界看到迥異過往黨主席的作風。而儘管蔡正元在鄭麗文當選後，對她多所批評，但她仍給蔡正元最大的暖意，強調國民黨永遠支持他；蔡正元感動形容這是他一輩子的「諾貝爾和平獎」。

鄭麗文這種顛覆過去國民黨「自掃門前雪」文化的作法，確實令不少黨員覺得「國民黨變了」，這枚勳章不僅頒給了蔡正元，也將成為鄭麗文凝聚黨員向心力最好的勳章。(轉載自聯合報)