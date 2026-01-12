我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

黑白集／國民黨變了？鄭麗文送暖蔡正元「帶著勳章入獄」

黑白集
國民黨主席鄭麗文（左）近日在中常會，將國民黨最高榮譽的「實踐一等獎章」頒給蔡正元（中），表彰他對國民黨的特殊貢獻。(記者黃義書／攝影)
國民黨主席鄭麗文（左）近日在中常會，將國民黨最高榮譽的「實踐一等獎章」頒給蔡正元（中），表彰他對國民黨的特殊貢獻。(記者黃義書／攝影)

纏訟多年的「三中案」，前立委蔡正元成唯一有罪被告，遭判3年6個月徒刑定讞，將入獄服刑。國民黨主席鄭麗文上周中常會上特別頒發象徵國民黨最高榮譽「實踐一等獎章」給蔡正元，表示要讓大家永遠知道並記得「蔡正元是帶著勳章入獄」。鄭麗文為蔡正元送暖的舉動，讓人看到跟過去不一樣的國民黨文化，再次展現鄭氏風格。

曾任國民黨文傳會主委、發言人等職的蔡正元，對民進黨的炮火向來猛烈，被視為戰將型人物。此一判決爭議甚大，他也被認為是民進黨司法追殺國民黨的犧牲品。

過去國民黨文化，對於這種在前線打仗，卻遭政治報復而身陷囹圄的同志，常作壁上觀，甚至切割，與民進黨黨性截然不同。黨中央這種消極態度令不少黨員心寒，也難怪國民黨會成一盤散沙。

鄭麗文在就職典禮當天，特別獻花給因連署案遭司法不成比例迫害的基層黨工，讓外界看到迥異過往黨主席的作風。而儘管蔡正元在鄭麗文當選後，對她多所批評，但她仍給蔡正元最大的暖意，強調國民黨永遠支持他；蔡正元感動形容這是他一輩子的「諾貝爾和平獎」。

鄭麗文這種顛覆過去國民黨「自掃門前雪」文化的作法，確實令不少黨員覺得「國民黨變了」，這枚勳章不僅頒給了蔡正元，也將成為鄭麗文凝聚黨員向心力最好的勳章。(轉載自聯合報)

國民黨 鄭麗文 民進黨

上一則

「掌摑20多下、釘死房門放火」女婿虐岳母 殺人未遂起訴

下一則

學者：國安法罰倡武統違反言論自由 處罰比中介法可怕

延伸閱讀

新聞評論／鄭麗文訪陸2挑戰：化解北京敵意、消除台北疑慮

新聞評論／鄭麗文訪陸2挑戰：化解北京敵意、消除台北疑慮
鄭麗文：國共論壇或鄭習會 不會祕密進行

鄭麗文：國共論壇或鄭習會 不會祕密進行
藍月底組團登陸定調「學習之旅」 具體行程未定

藍月底組團登陸定調「學習之旅」 具體行程未定
年底選戰怎麼打？ 藍憂鄭習會成綠操作工具

年底選戰怎麼打？ 藍憂鄭習會成綠操作工具

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影

台議員與妻涉洗錢225億台幣 高雄豪宅搜出85個名牌精品包

2025-12-29 14:35
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚