新聞眼／第4軍種天馬行空改革 後果比保守嚴重

記者 程嘉文
前總統蔡英文（右）主政時推動建立「第四軍種」，並成立「資通電軍指揮部」，如今「蔡規賴不隨」。（軍聞社）
前總統蔡英文（右）主政時推動建立「第四軍種」，並成立「資通電軍指揮部」，如今「蔡規賴不隨」。（軍聞社）

1940年5月，德軍發動西線攻勢，裝甲洪流勢如破竹，不到兩個月就征服西歐。這場超乎所有人預料的大勝，史家咸認關鍵並非德軍的武器與人力占優勢，而是引進「閃擊戰」觀念，完全超乎英法聯軍的想像。

德軍出奇致勝，一大關鍵是希特勒本人對少壯派軍官的支持，逼迫高階將領接受新觀念。然而在勝利之餘，希特勒從此自認是不世出的軍事奇才，認為將軍們都是無用的老朽，愈來愈堅持己見，干預用兵細節。隨即不斷犯錯誤，導致大量官兵白白犧牲，走上敗亡之途。

希特勒與德軍的關係，非常適合用來說明所謂「科層體系」。軍隊是最具規模與紀律的科層體系，強調明確的權力結構、專業分工，追求效率和穩定，但過度專業化的結果，也可能導致僵化。因此科層體系的領導者，如果不出自體系本身，往往可帶進更多創意、激發改革。然而過度強調創意與改革，可能造成構想天馬行空，無法執行，後果比保守僵化還嚴重。

2016年民進黨完全執政，與國軍之間的關係，某程度也類似當年國社黨與德軍。從國防藍皮書開始，綠營確實對國防改革提出不少想法，不少側翼也慣把「黃埔」汙名化，指為腐朽落伍代名詞。幾年來，國軍文宣雖有長進，然而國安團隊許多新點子，卻被證明不可行，就以「第四軍種」而言，提出時儼然引領潮流，成立時已經七折八扣，實際運作更造成雞飛狗跳，卻還是要一拖多年，直到總統府與國安會等人事都洗牌，才願默認當初錯誤。

前總統蔡英文當年為「資通電軍指揮部」親自授旗、授印的畫面歷歷在目，如今通信部隊回歸陸軍，引發「第四軍種走入歷史」的嗟嘆，可為借鏡。

蔡英文 民進黨

