年底選戰怎麼打？ 藍憂鄭習會成綠操作工具

記者屈彥辰／台北11日電
年底將進行九合一選舉，藍營憂鄭習會可能成為綠營轉移執政不力焦點的工具。圖為國民黨主席鄭麗文。（記者黃仲裕／攝影）
年底將進行九合一選舉，藍營憂鄭習會可能成為綠營轉移執政不力焦點的工具。圖為國民黨主席鄭麗文。（記者黃仲裕／攝影）

暌違九年的國共論壇預計月底登場，國民黨方面由副主席蕭旭岑帶隊前往，被解讀為國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會晤鋪陳。今年適逢九合一選舉，有藍營人士表示，民進黨正愁今年選舉無主軸可轉移低迷施政滿意度的注意力，「鄭習會」可能成為綠營轉移執政不力焦點的工具。

一名北部藍委表示，在美國總統川普4月訪陸前促成鄭習會大概是目前國民黨的政治期程，也是深藍選民希望看到。但就單一席次選舉而言，勝負關鍵的中間選民雖希望兩岸恢復交流，卻對中共軍演以及國際打壓不滿，如此急速地恢復國共的高層交流，對藍營選情當然是極大的變數。

藍營人士說，選出鄭麗文擔任黨主席，國民黨與藍營參選人就要共擔責任。現在的兩岸關係惡劣，民進黨又想盡辦法要將國民黨抹紅成為「中共同路人」，民進黨應該正愁今年地方選舉沒有主軸可以轉移低迷施政滿意度的注意力，「鄭習會」可能成為綠營轉移焦點的工具。

該人士認為，國共論壇與鄭習會應已勢不可擋，關鍵仍在鄭麗文與習近平會面時會說什麼。

表態參選新北市議員的國民黨立委羅智強公室主任何元楷則說，在對等、尊嚴、善意下，兩岸交流都是好事，對選情應不會有太大影響，他認同台北市長蔣萬安所言「對話總比對抗好」。

