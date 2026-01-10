被酸擋軍購換國共論壇 藍：只有民進黨會出賣台積電

有媒體報導國民黨副主席蕭旭岑將赴中國大陸參加國共論壇。（本報資料照片）

傳國共論壇1月底登場，民進黨 方面質疑國民黨 連擋軍購6次換國共論壇門票。國民黨副主席蕭旭岑9日表示，民進黨做不到給人民安全與和平，反過來編故事，說什麼國民黨拿什麼「交換」，只有出賣台積電、讓台海有戰爭危機的民進黨，會拿台灣人的性命財產來交換權位與利益。

有媒體報導，國民黨主席鄭麗文 上任後，停辦9年的國共論壇將於1月27日至29日於北京舉辦，國民黨方面由蕭旭岑領隊。

民進黨立委吳思瑤9日表示，是否與國民黨在立法院連續6次阻擋軍購預算有關，向中共「先繳了一些頭期款」，作為後續政治交易的前置條件。

蕭旭岑表示，民進黨執政無能，兩岸關係兵凶戰危，只有國民黨能為台灣人民維持兩岸互信與溝通。民進黨用盡抹紅的手段，沒有帶給台灣人平安與幸福，只證明自己的無能與卑劣。

蕭旭岑痛批，民進黨做不到給台灣老百姓安全與和平，反過來編故事，說什麼國民黨拿什麼「交換」，但是很抱歉，只有出賣台積電、讓台海有戰爭危機的民進黨，會拿台灣人的性命財產來交換權位與利益。

蕭旭岑表示，鄭麗文上任黨主席後，致力於恢復兩岸之間的互信與溝通平台，要讓台海免除戰火危機，讓台灣人民共享和平與繁榮。鄭主席的理念是，要為台灣人創造和平積極的價值，要促進兩岸有更多合作，共同為台灣老百姓謀求安全與福祉。

蕭旭岑表示，鄭麗文指派副主席張榮恭和他，積極聯繫和大陸方面恢復更多交流與合作，更加保障台灣的利益與台海的和平。有關兩岸交流互動相關事宜，有具體進展確認，一定會向外界說明。

此外，國民黨、民眾黨立院黨團9日再度在立法院會聯手，第6度封殺國防特別預算條例排入報告事項付委審查。民進黨立委舉牌喊「不要擋預算、我要審預算」、國民黨立委則反嗆「依法編列、軍人加薪」。行政院發言人李慧芝批評，立法院延長會議時間卻不審查預算、特別條例，是浪費時間。呼籲地方政府提醒區域立委，放下政治算計。

民進黨團書記長陳培瑜、副幹事長范雲8日晚在立院議場前徹夜排隊，9日一早搶先遞案，將「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」增列至此次院會報告事項，不過提案遭藍白以人數優勢否決，隨後通過藍白兩黨團提出的報告事項議程草案，期間民進黨立委在議場中間，手持看版高呼「不要擋預算、我要審預算」。

李慧芝質疑，立法院延長第4會期的會議時間，卻不處理攸關民生地方的總預算，也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗國人的時間，阻礙政府照顧國人、建設地方、推進AI科技的速度。