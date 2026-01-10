我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

16歲曾引退 20歲華裔花滑明星劉美賢要征戰冬奧

被酸擋軍購換國共論壇 藍：只有民進黨會出賣台積電

記者屈彥辰／台北10日電
有媒體報導國民黨副主席蕭旭岑將赴中國大陸參加國共論壇。（本報資料照片）
有媒體報導國民黨副主席蕭旭岑將赴中國大陸參加國共論壇。（本報資料照片）

傳國共論壇1月底登場，民進黨方面質疑國民黨連擋軍購6次換國共論壇門票。國民黨副主席蕭旭岑9日表示，民進黨做不到給人民安全與和平，反過來編故事，說什麼國民黨拿什麼「交換」，只有出賣台積電、讓台海有戰爭危機的民進黨，會拿台灣人的性命財產來交換權位與利益。

有媒體報導，國民黨主席鄭麗文上任後，停辦9年的國共論壇將於1月27日至29日於北京舉辦，國民黨方面由蕭旭岑領隊。

民進黨立委吳思瑤9日表示，是否與國民黨在立法院連續6次阻擋軍購預算有關，向中共「先繳了一些頭期款」，作為後續政治交易的前置條件。

蕭旭岑表示，民進黨執政無能，兩岸關係兵凶戰危，只有國民黨能為台灣人民維持兩岸互信與溝通。民進黨用盡抹紅的手段，沒有帶給台灣人平安與幸福，只證明自己的無能與卑劣。

蕭旭岑痛批，民進黨做不到給台灣老百姓安全與和平，反過來編故事，說什麼國民黨拿什麼「交換」，但是很抱歉，只有出賣台積電、讓台海有戰爭危機的民進黨，會拿台灣人的性命財產來交換權位與利益。

蕭旭岑表示，鄭麗文上任黨主席後，致力於恢復兩岸之間的互信與溝通平台，要讓台海免除戰火危機，讓台灣人民共享和平與繁榮。鄭主席的理念是，要為台灣人創造和平積極的價值，要促進兩岸有更多合作，共同為台灣老百姓謀求安全與福祉。

蕭旭岑表示，鄭麗文指派副主席張榮恭和他，積極聯繫和大陸方面恢復更多交流與合作，更加保障台灣的利益與台海的和平。有關兩岸交流互動相關事宜，有具體進展確認，一定會向外界說明。

此外，國民黨、民眾黨立院黨團9日再度在立法院會聯手，第6度封殺國防特別預算條例排入報告事項付委審查。民進黨立委舉牌喊「不要擋預算、我要審預算」、國民黨立委則反嗆「依法編列、軍人加薪」。行政院發言人李慧芝批評，立法院延長會議時間卻不審查預算、特別條例，是浪費時間。呼籲地方政府提醒區域立委，放下政治算計。

民進黨團書記長陳培瑜、副幹事長范雲8日晚在立院議場前徹夜排隊，9日一早搶先遞案，將「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」增列至此次院會報告事項，不過提案遭藍白以人數優勢否決，隨後通過藍白兩黨團提出的報告事項議程草案，期間民進黨立委在議場中間，手持看版高呼「不要擋預算、我要審預算」。

李慧芝質疑，立法院延長第4會期的會議時間，卻不處理攸關民生地方的總預算，也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗國人的時間，阻礙政府照顧國人、建設地方、推進AI科技的速度。

李慧芝呼籲全國受影響的地方政府，提醒各地方區域立法委員，放下不必要的政治算計，實質審查總預算、國防特別條例以及院版財劃法，才能讓地方建設更均衡、國防實力再提升、國家發展更進步。

國民黨、民眾黨立院黨團9日再度在立法院會聯手，第六度封殺國防特別預算條例排入報告...
國民黨、民眾黨立院黨團9日再度在立法院會聯手，第六度封殺國防特別預算條例排入報告事項付委審查，民進黨立委舉牌喊「不要擋預算、我要審預算」。（記者張曼蘋／攝影）

民進黨 國民黨 鄭麗文

上一則

馬英九、蔡英文都受害…台房仲盜賣個資 搜出2億筆遭收押

下一則

網紅館長直播嗆「把賴清德的頭斬下來」依恐嚇罪起訴

延伸閱讀

為鄭習會測水溫？國共論壇傳1月底重啟 蕭旭岑率隊赴北京

為鄭習會測水溫？國共論壇傳1月底重啟 蕭旭岑率隊赴北京
月底赴陸協調國共論壇？蕭旭岑：有訊息會對外公布

月底赴陸協調國共論壇？蕭旭岑：有訊息會對外公布
馬杜洛被抓 蕭旭岑嘆「可憐的馬」 提醒綠營哀矜勿喜

馬杜洛被抓 蕭旭岑嘆「可憐的馬」 提醒綠營哀矜勿喜
嘉義市長之爭 柯文哲Long Stay輔選 鄭麗文：一定做好協調

嘉義市長之爭 柯文哲Long Stay輔選 鄭麗文：一定做好協調

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
示意圖。(本報資料照片)

台董座外遇7年還產子 亡故後髮妻開雲端才發現

2026-01-01 16:41
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影

台議員與妻涉洗錢225億台幣 高雄豪宅搜出85個名牌精品包

2025-12-29 14:35
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16
資深媒體人陳文茜（左）積極抗癌，今天凌晨在臉書PO出她為好友胡志強、郝龍斌、邵曉玲彈奏鋼琴的影片，透露4人深摯友誼。圖／取自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專

「我活下來了」陳文茜曾被指半年壽命 為郝胡3摯友彈鋼琴

2026-01-03 09:29

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...