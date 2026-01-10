新聞評論／打開綠營政績櫃 裝滿空洞的承諾

F-16花蓮墜海，被爆軍方原聲稱2024年即完成「升級」的防撞地系統，實情卻是1架都未裝設。圖為2021年空軍嘉義基地構改完成的F-16AM一字排開校閱典禮。（本報資料照片）

民進黨 連續執政10年，不斷用奇巧話術及強力文宣來美化自己的績效，並壟斷社會話語權。最近，這些漂亮的政績櫃不斷被揭穿，原來裝的只是空洞承諾，裡面什麼都沒有。從F-16戰機未裝設防撞地系統，飛行員未配防寒衣；行政院從未成立少子女化辦公室，卻8年花掉4000多億（台幣，下同）預算；乃至數縣市要推動國中小免費營養午餐，行政院竟威脅不予補助。執政者的老大、無心與裝腔作勢，已一覽無遺。

F-16飛官辛柏毅墜海，迄今下落不明。飛行員要面對攝氏零下2、30度的酷寒天候，軍方卻未配備防寒衣，引發社會議論。更糟的是，8年前飛官吳彥霆殉職，各界檢討後，空軍即認為有必要在F-16上加裝「自動防撞地系統」；如此，即使在飛行員昏迷時，也能自動將機身拉起。但8年過去，軍方原聲稱2024年即完成「升級」的防撞地系統，實情卻是1架都未裝設，卻又說辛柏毅是空間迷向失事。

軍方的解釋是，防寒衣需要量身訂製，去年已購買1300套，今年3月即可交貨，這「算快的」。問題是，F-16在台灣服役已近30年，飛行員迄未獲配防寒衣，能算快嗎？至於防撞地系統，即更離奇。軍方數年前即已向美採購，其間甚至追加了300億預算，仍一拖3、4年無著。藍委馬文君說，去年10月國防部 送交立法院的資料，載明F-16戰機性能提升「已於2023年底全部完成」，結果卻是防撞地系統一架都沒安裝，這根本是在向立法院說謊。

更可議的是，綠委王定宇還趁機混淆視聽，要求在野黨別再阻擋1.25兆「國防特別預算」，故意把F-16設備不全的責任推給在野黨。事實上，不論防寒衣或防撞地系統，都屬於過去年度的國防預算，與國防特別預算無關，在野黨也均未阻擋。之所以裝備進展遲緩，主要是美方交貨延宕，加上國防部催討不力所致。如此基本的戰機配備，都能一拖數年，我們的國防韌性如何跟得上緊繃的兩岸情勢？

除了國防裝備採購進度嚴重延宕，被稱為「國安危機」的少子化問題則更險峻。我國去年生育率下降兩成，新生兒人數跌破11萬人。專家預估，若無法改善，明年將跌至8萬人。最近，衛福部長石崇良在立院備詢時說了大實話，坦承「從未成立少子女化辦公室」。但在受到壓力後，他改口稱，少子女化的任務編組「已提升至行政院層次」。即使如此，仍無法掩飾行政院從不關心少子化問題、也極少開會研商的事實。

更令人扼腕的是，政府雖未成立少子女化辦公室，卻從2017年起共編列了4490億元預算，用於生育補助、育兒津貼和托育補助等。試想，撒出4000多億元，卻只換得新生兒愈來愈少、出生率創全球最低的殘酷現實，民進黨不慚愧嗎？近兩年，賴政府不斷把台灣武裝成「刺蝟島」，作開戰準備，年輕人還會想生兒育女嗎？

民進黨連續執政10年，多少好聽的話說盡，多少動人的承諾歷歷在目，但當這些櫃子被打開，人們才發現裡面空空如也。民進黨在乎的只是權力和資源，而人們今天回頭檢視，誰會相信4000多億的少子化經費是用於救生育？誰又會相信連防寒衣和防撞地系統都草率以對的政府，會善用上兆的國防特別預算？更別說，台灣1年新生兒已快跌破10萬人，幾個縣市要跟進台北市的國中小免費營養午餐政策，行政院卻立馬打槍說「不會補助」。人們倒想聽聽，英明的政府，到底都要把錢拿去做什麼？