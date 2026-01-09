嗆日議員「漢奸」遭架出場 新黨戰神告沈伯洋、矢板明夫

新黨副秘書長游智彬昨在印太戰略智庫主辦的研討會上，手持「漢奸」字牌嗆聲，被要求離開。(記者林則宏／攝影)

新黨副秘書長游智彬昨(9)在印太戰略智庫主辦的研討會上，手持「漢奸」字牌，嗆中裔日籍參議員 石平「來辯論啦，釣魚台到底是誰的」，隨後遭架出會場。他說，現場遭獨派黑衣人以推擠、包圍、勒頸撂倒在地，後腦勺重擊地面，隨即前往醫院驗傷，他已提告立委沈伯洋 、印太戰略智庫執行長矢板明夫。日裔台籍的印太戰略智庫執行長矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，這件事與言論自由無關，而是對民主討論規則的公然破壞。

游智彬表示，他倡議以理性對話化解對立，在公開場合主動提出「和平辯論、理性討論」的邀請，盼讓不同立場回到事實與論理。然而等到的不是回應，而是一群獨派黑衣人以推擠、包圍、勒頸等方式將他撂倒在地，後腦勺重擊地面，當場感到暈眩不適，隨即前往醫院驗傷。

當時現場推擠衝突，游智彬表示，沈伯洋不僅未出面制止暴力、維護公共安全，事後竟以「洗腦機制」羞辱受害者，企圖把「要求辯論」抹黑成「該被對付」。這不是民主社會應有的言論競爭，而是用標籤煽動仇恨、用拳頭取代理性的最惡劣示範，一個「先妖魔化，再動手」的完美範本。

游智彬說，他不會用暴力回敬暴力，但一定用法律捍衛公理。昨天已正式提出告訴，控告沈伯洋涉嫌教唆傷害；並同步對矢板明夫、台獨大旗隊李文賓等相關人員提告，針對其推擠、限制人身行動等行為，追究傷害、妨害自由與強制等法律責任。「我站在這裡不是為了對立，而是要守住台灣社會最基本的底線：可以不同意，但不能勒人脖子；可以辯論，但不能用暴力封口」。

新黨副秘書長游智彬說，他遭獨派黑衣人以推擠、包圍、勒頸撂倒在地，後腦勺重擊地面，感到暈眩不適。(取自「戰神游智彬」臉書粉專)

矢板明夫表示，昨天研討會發生極不恰當的鬧場事件，一名男子闖入會場對石平高聲辱罵，並手舉「漢奸」標語，在被驅離現場後還高喊「台灣有言論自由嗎？」研討會設有觀眾提問環節，觀眾可以等候主持人安排，在公開場合發言。鬧場者卻選擇以突襲、叫囂、舉牌辱罵的方式打斷會議進程。不是因為沒有發言機會，而是拒絕遵守民主社會的基本秩序。

「更惡劣的是他對石平參議員的羞辱」。矢板明夫表示，石平出生於中國，2007年取得日本 國籍，並在選舉中獲得日本選民的信任，當選為國會議員，此行是以日本的國會議員身份來台交流。將這樣依法入籍、依法參政、依法當選的他國國會議員罵成「漢奸」，正是中國政治文化中常見的道德勒索。

矢板明夫說，這種鬧場方式與「漢奸」標籤，根本不代表台灣社會的主流聲音。它更像是北京最希望看到、最樂於使用的語言。石平訪台，真正被打臉、最感到不安的正是北京。因為被中國政府禁止入境的日本國會議員以合法身分、公開訪問台灣，正好戳破了北京「台灣屬於中國」的敘事。當他們找不到有邏輯的理由可以反駁時，就有人用鬧場與抹黑來轉移焦點了。不得不讓人懷疑鬧事者的動機。

矢板明夫表示，因此請鬧場者離場，是為了保護所有遵守規則、願意理性對話的與會者。言論自由必須建立在秩序之上。沒有規則的喧鬧，只會把公共討論拖回到粗暴、反民主的狀態，「那不會是我們樂見的」。

新黨表示，嚴正譴責任何形式的政治暴力。當一個人只是要求理性辯論，就被撂倒在地、後腦受傷；當暴力施加者被默許，受害者反被貼上「洗腦」標籤。這不只是對個人的攻擊，更是對台灣民主法治的踐踏。新黨呼籲社會各界共同拒絕暴力、守護公共討論空間，讓台灣回到講理、講法、講人性的道路上。