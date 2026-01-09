卓榮泰喊審總預算扯飛官失事 藍批冷血失格

我的頻道

記者黃婉婷、林銘翰、劉懿萱／台北9日電
立法院至今未審查115年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰（中）親上火線舉辦會後記者會，說明總預算案未能依限完成審議之影響。（記者林伯東／攝影）
立法院至今未審查115年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰（中）親上火線舉辦會後記者會，說明總預算案未能依限完成審議之影響。（記者林伯東／攝影）

行政院長卓榮泰昨說，總預算仍未交付立法院委員會審議，台南市、屏東縣及嘉義縣等六縣市財務調度恐面臨舉債，尤其最近發生戰鬥機墜海，影響國防演訓後勤維護。

國民黨立委許宇甄說，總預算卡關並非國會不審，而是行政院帶頭違法，不肯依照已三讀通過、總統公布的法律編列法定支出，包括軍人加薪、軍警退休費用等，當社會集氣搜救失事飛官之際，卓揆急著牽扯到總預算審議，相當冷血，這不只是失言，更是失格。

朝野持續攻防總預算案，新年第一場行政院會之後，卓榮泰昨大動作率部會首長舉行記者會。

卓榮泰表示，政院依法將總預算案送立法院審議逾4個月，至今卻未付委審議，新年首場院會本想報告新政策執行計畫，如今只能盤點影響。

他表示，總預算案未審，不得動支的預算為2992億元，屏東縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、彰化縣及澎湖縣也恐面臨財務調度困難。其中，國防預算受影響達752億元最多，尤其最近發生戰鬥機墜海事件，包括戰鬥個裝以及F-16後勤維護、延續訓練等都列入總預算，影響之大、難以形容。

對於卓揆喊話，藍白皆不埋單。立院民眾黨團副總召張啓楷表示，去年度總預算同樣一度面臨卡關，經行政立法協商，卓揆主動提出解決方案後，隔天就成功付委審查，只要套用去年成功公式就能解決，一切都在賴清德總統和卓榮泰的一念之間。

卓榮泰 賴清德 民眾黨

